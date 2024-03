Daniel Osvaldo volvió a las redes tras dar a conocer sus problemas de salud y sorprendió a sus seguidores

Escuchar

Hace algunas semanas, Daniel Osvaldo generó gran preocupación entre sus seguidores al compartir un video con el que dejó en claro el mal momento que está viviendo, dado que en él dio a conocer que sufre de una gran depresión y se encuentra bajo tratamiento médico. Ahora, tras esas declaraciones que no pasaron desapercibidas, volvió a aparecer en su cuenta de Instagram para llevarle tranquilidad a sus fanáticos.

A través de las historias de su perfil, en el que lo siguen casi 600 mil personas, se mostró en una foto muy sonriente y escribió: “Volviendo a ser yo. Que tengan una buena semana”. En esa misma línea, la selfie estuvo acompañada por la canción de The Beatles, “Here Comes the Sun”.

Daniel Osvaldo llevó tranquilidad a sus seguidores con una foto en su cuenta de Instagram

Toda esta difícil situación se dio luego de su separación de la periodista Daniela Ballester, con quien mantuvo una corta pero muy intensa relación, con algunas ideas y vueltas y rumores de infidelidad. Luego de haber confirmado que su vínculo estaba finalizado, fue que decidió sacar a la luz sus problemas de adicciones y la depresión que padece.

Qué dijo Daniel Osvaldo sobre su salud en el video

En el video que compartió y que generó alerta entre sus seguidores, aprovechó para dejar afuera de su dura situación a exnovia, Daniela Ballester: “Está pagando en este momento por culpa mía, está viviendo cosas que no debería vivir”. Además, sobre su estado actual, contó: “Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones; por enojo caigo en la autodestrucción, y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

Como si eso fuera poco, el exjugador de Boca detalló que se encontraba encerrado en su casa, que no hacía “nada productivo” y que muchas veces no tenía ganas salir de la cama cuando se despertaba. “He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas con mis hijos...”, sostuvo.

Cabe recordar que Daniel Osvaldo es padre de cuatro hijos con distintas parejas. El mayor es Gianluca, fruto de su relación con Ana Oertlinger. Luego, con Jimena Barón, tuvo a Morrison, y en Italia viven sus dos hijas, Victoria y María Helena, quienes nacieron de su vínculo con Elena Braccini.

“Quiero contar esto, no para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo y que no están bien, el enojo que tengo con el mundo, con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión”, sumó Osvaldo en el clip y cerró: “Hago este video para que entiendan que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar y es muy triste porque al que más daño hace es a mí mismo”.