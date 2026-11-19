El expresidente de River Plate Daniel Passarella irá a juicio oral por reventa de entradas, presunto desvío de fondos y defraudaciones múltiples durante su gestión al frente del club, entre 2009 y 2013, y podría afrontar hasta 12 años de prisión.

A solo meses de que prescriba la causa, la Justicia fijó el próximo 15 de febrero de 2027 como fecha de inicio del debate, que cuenta con otros 30 imputados, incluyendo a otros directivos del club y barras.

La decisión la tomó en las últimas horas el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 de la Ciudad por pedido del fiscal José María Campagnoli, según consignó TyC.

Passarella, acusado de administración fraudulenta en River

La causa se originó en junio de 2012 a partir de la denuncia de un hincha. El hombre, identificado como Guillermo F., asistió al duelo entre el Millonario y Almirante Brown que podía definir el ascenso a Primero de los dirigidos por entonces por Matías Almeyda.

Sin embargo, al llegar, encontró que su butaca se hallaba ocupada por otra persona, que contaba con una entrada comprada en reventa y que tenía la misma numeración que la suya. Tras no recibir respuestas del club, radicó la denuncia.

En el transcurso de la investigación Campganoli descubrió una serie de operaciones ilegales comandadas presuntamente por Passarella, que incluían el desvío de fondos relacionado a la venta de jugadores y otros ingresos del club, la reventa de entradas, sobreprecios y el impulso para realizar obras y refacciones que nunca se hicieron.

A su vez, se le imputa la instigación a la formación de grupos violentos y relación con la barra brava de River, ‘Los Borrachos del Tablón’.

Además de Passarella, están acusados varios de los directivos más importantes que tuvo la institución en aquella etapa, como Diego Turnes, el entonces vicepresidente.

También deberán comparecer ante la Justicia Hugo Carreras y Daniel Mancusi (extesoreros); Eduardo Rabuffetti (expresidente del fútbol amateur); Francisco Biernakowicz y Gustavo Poggi (exdirigentes a los cuales se les endilga la relación con la barra).

Una de las últimas apariciones públicas de Passarella Twitter

Por otro lado, están acusados varios de los que en ese entonces se desempeñaban como los líderes de ‘Los Borrachos del Tablón’, además dos policías: Alejandro Hayet y Alejandro Rivaud.

Passarella, campeón del mundo en 1978 y 1986 con la selección argentina, podría enfrentar hasta 12 años de prisión si se lo encuentra culpable de todos los delitos.

La decisión de fijar una fecha para el juicio se tomó el pasado viernes, a menos de seis meses de la prescripción de la causa, dado que el proceso podía vencer en junio de 2027 en caso de no haber avances.