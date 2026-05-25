El llamativo video de Daniel Passarella por el aniversario de River: suéter celeste y fernet de fondo

El ex presidente de River Plate, Daniel Passarella, publicó este lunes un video en redes sociales para conmemorar el 125° aniversario del club, la fecha patria y su propio cumpleaños.

Sin embargo, un detalle en su vestimenta desató la polémica entre los hinchas tras la derrota del Millonario ante Belgrano de Córdoba por 3-2 en la final del Torneo Apertura.

“El 25 de mayo es un día muy especial para mí. No solo por la Revolución, sino también por el aniversario de River Plate y mi cumpleaños número 73. Gracias a todos los que creyeron en mí y me acompañaron. Sigan atentos que dentro de poco van a entender muchas cosas”, expresó Pasarella.

El llamativo video de Daniel Passarella

Pero la atención de los usuarios se desvió de inmediato hacia su vestimenta y el entorno. Passarella reapareció con un suéter celeste, un color que muchos hinchas millonarios consideraron inoportuno apenas un día después de la caída ante el conjunto cordobés, el mismo club que decretó el histórico descenso de River a la B en 2011. El exjugador y capitán de la selección era el presidente del club en ese momento.

Si bien en redes algunos usuarios interpretaron que la elección de la vestimenta de Passarella respondía estrictamente a la celebración del día patrio -emulando los colores de la escarapela argentina- no bastó para calmar los ánimos de los simpatizantes, quienes también advirtieron la presencia una botella de fernet ubicada de fondo en el video, otra clásica referencia cordobesa.

Belgrano campeón

Belgrano se consagró campeón del torneo Apertura 2026 después de vencer 3-2 a River en una final histórica en el Mario Alberto Kempes. El equipo de Ricardo Zielinski logró el primer título de liga de Primera División para el club cordobés y volvió a golpear al Millonario en un cruce decisivo.

La final tuvo de todo desde el arranque. Belgrano comenzó mejor y exigió varias veces a Santiago Beltrán, figura de River en los primeros minutos con atajadas ante Lucas Passerini y Emiliano Rigoni. Sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet golpeó primero a los 17 minutos: Marcos Acuña abrió para Tomás Galván, que dejó en el camino a Emiliano Rigoni, y asistió a Facundo Colidio para el 1-0.

Córdoba de festejo: Belgrano se lo dio vuelta a River y se consagró campeón del torneo Apertura Marcelo Endelli - Getty Images South America

El Pirata reaccionó rápido y encontró el empate a los 26 minutos. Lucas Zelarayán ejecutó un córner preciso y Leonardo Morales ganó de cabeza dentro del área para marcar el 1-1, su primer gol desde la llegada al club este año.

Después de un primer tiempo intenso y muy parejo, River volvió a ponerse arriba en el complemento. A los 60 minutos, Colidio encaró por el medio, juntó marcas y abrió para Galván, que controló y definió cruzado para el 2-1 del equipo de Coudet.

Parecía el mejor momento del Millonario. River dominaba el partido, manejaba la pelota y Belgrano no encontraba respuestas. Pero el encuentro cambió por completo en el tramo final.

Rivr volvió a perder ante Belgrano en un cruce decisivo Foto: FOTOBAIRES Final Torneo Apertura. Liga Profesional. Juan Jose Garcia

A los 85 minutos del segundo tiempo, el VAR llamó a Yael Falcón Pérez por una mano de Lautaro Rivero dentro del área tras un remate de Uvita Fernández. El árbitro revisó la acción y sancionó penal para Belgrano. El propio Uvita, que había entrado minutos antes, se hizo cargo de la ejecución y definió cruzado al ángulo para empatar 2-2.

Y apenas tres minutos más tarde llegó el golpe definitivo. Un centro de Franco Vázquez, tras trabar una pelota en el piso, cruzó toda el área de River y nuevamente apareció Uvita Fernández por el segundo palo para empujar el 3-2 y desatar la locura de los hinchas cordobeses en el Kempes.