De albañil a representar a Brasil en el Mundial: la dura historia de resiliencia del delantero Igor Thiago

Brasil volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título en el Mundial 2026. El último lunes derrotó 2-1 a Japón con un agónico gol de Gabriel Martinelli en tiempo de descuento y selló su clasificación a los octavos de final. Ahora se enfrentará a Noruega por los 8vos de final.

Pero más allá del resultado, una de las historias que más llamó la atención durante la Copa del Mundo fue la de Igor Thiago, el delantero que atravesó una infancia marcada por las dificultades antes de convertirse en futbolista profesional.

Igor Thiago Nascimento Rodrigues Silva (25), como es su nombre completo, nació en Gama, una ciudad ubicada en las afueras de Brasilia. Su infancia estuvo atravesada por la pobreza y por la necesidad de colaborar económicamente con su familia desde muy joven. Cuando tenía apenas 13 años perdió a su padre un golpe que cambió por completo su vida.

Igor Thiago junto a Sergio Goncalves, su formador en Gremio Occidental (Foto: Redes Sociales)

“Tuve que madurar pronto. Durante todo el tiempo que duró la pérdida de mi padre, la vida me hizo comprender que necesitaba ser un hombre. Ser padre es diferente a tener un padre. Mientras mi padre vivió, guardo muchos buenos recuerdos con él. Era alcohólico, pero nunca fue un padre agresivo. Siempre fue muy cariñoso y atento. Debido a su muerte, tuve que madurar mentalmente. Después de su fallecimiento, empecé a sentir que me faltaban muchas cosas. Eso me impulsó aún más a trabajar", aseguró en diálogo con The Guardian.

La situación económica era tan complicada que, en más de una oportunidad, en su casa no había comida suficiente para toda la familia. Uno de los recuerdos que más lo marcó ocurrió cuando su madre regresó sin alimentos y recibió reproches de un familiar por no poder alimentar a sus hijos. Verla llorar por la impotencia fue lo que le hizo hacerle una promesa. “A partir de hoy nadie volverá a humillarte. Voy a ser futbolista. Algún día todo el mundo me conocerá”, le dijo siendo apenas un adolescente.

Mientras intentaba abrirse camino en el fútbol, Igor Thiago también debió enfrentar el desafío de las malas influencias de su entorno. En la mencionada entrevista con The Guardian, su madre recordó que varios jóvenes de su barrio intentaban convencerlo de delinquir. “Tenía amigos que querían que robara con ellos. En realidad no eran amigos, por supuesto. Eran conocidos de la calle, pero querían que consumiera drogas, que siguiera el camino equivocado en la vida”, contó.

La historia de vida de Igor Thiago

Pese a las dificultades, el delantero nunca abandonó su objetivo. Su madre también recordó el enorme sacrificio que realizaba cada día para combinar el trabajo con el deporte. “Nunca se rendía ante ningún trabajo. A veces me daba pena porque llegaba a casa con las manos llenas de callos y ampollas”, aseguró la mujer, quien reveló que Igor fue en el pasado albañil y vendedor de frutas.

Lejos de ocultar esta realidad, el futbolista reconoció que sabe que tuvo mucha suerte y que muchos de sus excompañeros de colegio o vecinos viven situaciones críticas similares. “Muchas personas en mi ciudad viven una realidad similar o peor que la mía en aquel entonces. Muchos tienen padres alcohólicos, drogadictos o que fueron abandonados. Pero necesito hablar de mi historia. Entiendo que si la cuento, puedo inspirar a quienes me rodean”, explicó.

Muchas personas quedaron impresionadas con su historia de vida al conocerlo en la cancha como uno de los mejores 9 de Brasil de los últimos años (Foto: Instagram @thiago01)

Los rechazos que debió enfrentar en el fútbol por su condición social

Aunque comenzó a jugar desde muy pequeño, el camino hacia el profesionalismo estuvo lejos de ser sencillo. Durante años realizó distintas pruebas en clubes brasileños sin éxito. Los constantes rechazos llegaron a hacerle creer que quizás no tenía condiciones para dedicarse al fútbol.

Recién a los 17 años encontró una oportunidad importante en el club Verê, donde terminó como goleador del campeonato estadual Sub 17 de Paraná. Ese rendimiento le permitió dar el salto al Cruzeiro Esporte Clube. Como no había realizado divisiones inferiores en una institución grande, debió adaptarse rápidamente a un nivel de competencia mucho más exigente e incluso convivió con prejuicios por parte de algunos compañeros.

Igor Thiago se nacionalizó búlgaro tras su paso por el país (Foto: Instagram @thiago01)

“Nuestro director deportivo, Amarildo, me enseñó un video corto de 30 segundos y me gustó. Eran goles preciosos, un perfil diferente, un jugador de altísima calidad. Lo convocamos a una prueba y en el primer entrenamiento hizo una jugada que nos impresionó. No había forma de que no lo ficháramos”, recordó Ricardo Resende, entonces entrenador de la sub-20 al diario inglés.

Su primera experiencia en el Viejo Continente fue en el PFC Ludogorets Razgrad, donde sus goles fueron determinantes para conquistar el campeonato de Bulgaria. En 2023 dio un nuevo paso al fichar por el Club Brugge KV. Allí confirmó su evolución y despertó el interés del Brentford FC, uno de los equipos con mejor reputación para detectar talentos en la Premier League.

El jugador vive en la actualidad en Inglaterra junto a su esposa Leticia y sus dos hijos (Foto: Instagram @iamleticiacarvalhoo)

El club inglés pagó cerca de 30 millones de libras para incorporarlo en 2024, una cifra récord para la institución. Poco después sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a perderse gran parte de su primera temporada, pero logró recuperarse y regresó con un rendimiento que sorprendió incluso al entrenador Keith Andrews. “No creo que nadie imaginara que iba a tener un impacto tan grande. Ha estado sensacional. No lo cambiaría por nadie”, aseguró el técnico.

El sueño de vestir la camiseta de Brasil

Su máximo sueño fue siempre vestir la camiseta de su país (Foto: Instagram @thiago01)

Gracias a su explosión goleadora, Igor Thiago comenzó a convertirse en uno de los delanteros más destacados de la Premier League y finalmente recibió el llamado que tanto había esperado. Representar a la selección brasileña era un objetivo que llevaba años persiguiendo. “Es mi mayor sueño. Cuando llegue allí, y llegaré, significará que lo conseguí”, había dicho tiempo antes de ser convocado.

Su forma de festejar los goles es una frase simple pero que llega a miles de personas: “Yo no... Dios”. Y fue esta creencia la que lo llevó a festejar su cumpleaños el pasado 26 de junio representando por primera vez a su país y soñando con poder levantar la Copa del Mundo.