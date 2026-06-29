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Brasil vs. Japón, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El partido se disputará a las 14 horas en el Houston Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este lunes 29 de junio
Las selecciones se enfrentarán este lunes 29 de junio

Hora, TV y dónde ver online Brasil vs. Japón

El partido entre Brasil y Japón podrá verse EN VIVO por por DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+ Premium, Paramount+ y Flow (Canal 109), desde las 14 horas de Argentina.

¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Brasil y Japón.

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