De bailar en las comparsas de Gualeguay a creadora de contenidos: quién es Muriel López Benítez, la pareja de Lisandro Martínez

La selección argentina tuvo un debut mundialista perfecto. Con su hat trick, Lionel Messi hizo que una vez más el mundo se rindiera a sus pies. A pesar del nerviosismo propio de un primer partido y el hecho de ser el vigente campeón del mundo, la Argentina supo brillar en su mejor versión. Y uno de los motivos por los que Argelia no pudo abrir su marcador tiene nombre y apellido: Lisandro Martínez. El “carnicero” integró la dupla central con Cristian “Cuti” Romero hasta la mitad del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Nicolás Otamendi. Tras la lesión que lo dejó marginado de las canchas por ocho meses, demostró estar en un momento pleno. Y una parte importante de su recuperación se la atribuye a su mujer: Muriel López Benítez, su novia desde la adolescencia y desde hace un año la madre de su hija.

Quién es Muri López Benítez

Corría 2013 cuando Muriel “Muri” López Benítez y Lisandro Martínez se conocieron en la ciudad entrerriana de Gualeguay, de donde ambos son oriundos. El encuentro fue casual, sin muchas pretensiones. Se dio por amigos en común, entre mates, salidas y juntadas. Eran solo dos adolescentes de quince años que de a poco buscaban su camino: él como futbolista y ella como bailarina en el Carnaval.

La mujer es apasionada de la danza y desde pequeña empezó a participar en el Carnaval de Gualeguay (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

López Benítez creció con la comparsa corriendo por sus venas y el paso del tiempo solo potenció esta pasión. “El que ha nacido en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir. Lo llevamos en la sangre y somos muy pasionales. Así que es hermoso tener la posibilidad de poder estar esta noche acá”, expresó en diálogo con Elonce en enero de 2023 cuando volvió a ponerse su vestuario. “Yo me crié con esto, toda mi familia. Es algo muy de familia”, comentó.

“Yo me crié con esto, toda mi familia. Es algo muy de familia”, reflexionó sobre su experiencia en el Carnaval (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

De hecho, la comparsa fue una de las cosas que la unió con Martínez. Cada sábado que podía —entre sus entrenamientos con las juveniles de Newell’s Old Boys primero y Defensa y Justicia después— regresaba a Gualeguay para acompañarla: “Estaba durante la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba y me esperaba al final del trayecto”.

Martínez y López Benítez se conocieron a los 15 años en Entre Ríos (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

Si bien la danza fue su primer amor, su relación con Martínez la llevó a dejarla en un segundo plano. En 2019, el defensor firmó contrato con el Ajax y juntos comenzaron una nueva vida en Ámsterdam, Países Bajos. De a poco ella fue rearmando su vida, tanto personal como profesional, y empezó a hacer contenido en sus redes sociales: desde fotos de sus looks hasta postales de sus paradisíacas vacaciones y divertidos momentos junto a Polo, el bulldog francés que adoptaron.

Su relación con Lisandro Martínez: cómo lo transformó, el momento más difícil juntos y la llegada de su hija

López Benítez y Martínez llevan más de una década juntos. Crecieron de la mano, por momentos más cerca y a veces más lejos. De hecho, el futbolista reconoció que ella le enseñó "a ser un hombre”. “Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crié más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan”, sostuvo el futbolista en una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez para su ciclo Lo del Pollo Mundial. “Me encanta llorar, expresarme, dar amor, abrazar, decir las cosas en la cara: ‘Te amo, te quiero’. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado“, admitió. Ella le aseguró que es “un gran hombre” y “un compañero de vida maravilloso”.

Muriel decidió acompañar a Martínez primero a Ámsterdam, cuando firmó con Ajax, y luego a Manchester para jugar con los Diablos rojos (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

Además de la distancia inicial, en febrero de 2025 atravesaron un momento muy difícil. Durante un partido de Manchester United contra Crystal Palace por la Premier League, Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que lo dejó 10 meses sin jugar a la pelota. A nivel deportivo, fue, sin duda, la lesión más grave que sufrió y hasta llegó a pensar en retirarse del fútbol. Pero, en medio de la tempestad, hubo un rayo de luz.

Cuando Martínez sufrió su lesión, Muriel atravesaba la recta final de su embarazo (Foto: Instagram @lopezbenitezmuri)

Cuando ocurrió la lesión, Muri estaba en la recta final de su embarazo y rendirse no era una opción. Su hija Aurora nació en Manchester el 14 de marzo de 2025. “Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija”, admitió el futbolista en el streaming AFA Estudio.