Lisandro Martínez confesó que estuvo cerca de dejar el fútbol por su lesión en la rodilla: “No quería jugar más”

Luego de volver a jugar al fútbol después de 10 meses, Lisandro Martínez sorprendió con una dura confesión sobre lo difícil que fue sobrellevar la recuperación de su rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda y reveló que llegó a pensar en retirarse de las canchas.

“Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol. Primero me pasó la fractura del pie, después de lo de la rodilla. Y ahí dije: ‘Ya está, no quiero saber más nada’”, confesó en una charla en el canal de streaming AFA Estudio.

No hay chance de que me de por vencido 🥹😍 pic.twitter.com/0RagTih8Y3 — AFA Estudio ⭐️⭐️⭐️ (@AFAestudio) January 14, 2026

En ese marco, explicó que su pensamiento de dejar el fútbol se basó por el “dolor inaguantable” que sufría en la rodilla y que le generó un “desequilibrio total” en sus emociones”. “Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar’”.

“Cuando uno está desequilibrado puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Después acepté esas tres semanas de luto, que no era yo”, afirmó el futbolista del Manchester United.

Asimismo, Lisandro destacó que el nacimiento de su hija Aurora fue un motor importante para torcer su decisión de retirarse: “Al mes del episodio nace ella y digo: ‘No, no... No hay chance de que me dé por vencido’. Fue mi motor de cada día. Salía cada entrenamiento a dar lo mejor pura y exclusivamente por mi hija”.

Una lesión que lo obligó a “reinventarse”

La operación que debió realizarse en la rodilla izquierda obligó al futbolista campeón del mundo en 2022 a reconvertirse para seguir siendo competitivo en la Premier League. “Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y personal. Sentís que no sos un jugador de fútbol”.

“Es un poco fuerte decir gracias a esta lesión porque a nadie le gusta estar lesionado, pero gracias a esta lesión hoy puedo decir que he cambiado mucho como persona. La perspectiva de la vida: valoro más la vida, el clima, el olor al césped, una pelota, salir a la cancha, todo”, remarcó Lisandro.

El exjugador del Ajax regresó a las pistas el pasado 30 de noviembre luego de 301 días sin pisar una cancha de fútbol. El argentino ingresó al campo de juego en el minuto 82 en lugar de Luke Shaw para jugar contra el Crystal Palace.

Lisandro disputó 534 minutos desde su regreso al fútbol Dave Thompson - AP

Anteriormente, Lisandro ya se había entrenado bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la Selección Argentina de cara al amistoso frente a Angola donde la Albiceleste ganó por 2-0 en Luanda. El futbolista del United es considerado un jugador determinante para el cuerpo técnico argentino y comenzará a afrontar la preparación para poder ser parte de la lista de convocados que disputarán el Mundial.

Las lesiones venían acosándolo

El historial de lesiones de Lisandro Martínez es amplio durante su etapa en Manchester United. Su mala racha se inició en abril de 2023 cuando sufrió la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y tuvo 3 meses de inactividad. El 3 de septiembre de ese año, regresó a la actividad, aunque el 2 de octubre quedó establecido por el club que debía ser intervenido por segunda vez por haberse resentido de la vieja fractura.

El 28 de enero de 2024, 130 días después, volvió a la titularidad contra Newport, por la FA Cup, pero el 4 de febrero fue víctima de una nueva lesión ya que sufrió un esguince de ligamento colateral derecho, cuando el checo Vladimir Coufal cayó encima de su rodilla en el 3-0 sobre West Ham United.

Cuando estaba a punto de recuperarse, el 2 de abril de ese mismo año también sufrió una distensión en la pantorrilla que le dificultó llegar con ritmo a la Copa América disputada en los Estados Unidos.

Lisandro Martínez del Manchester United se retuerce de dolor tras sufrir una lesión en el partido contra West Ham en la Liga Premier, el domingo 4 de febrero de 2024. (AP Foto/Dave Thompson) Dave Thompson - AP

“Es duro pasar reiteradamente por lesiones, porque las lesiones te destruyen la cabeza, te llenan de miedos, de desconfianza. Emocionalmente es todo negativo a partir de las lesiones: pasás a estar inseguro, dejás de creer en vos, hasta no caminás bien, no sabes qué va a pasar con vos… Pero ahí está el trabajo interno para saberlo sobrellevar y, siempre, sacar lo positivo”, había señalado Lisandro a LA NACION sobre su complejo historial de lesiones.