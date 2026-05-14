Lisandro Martínez: “Venía de un lugar machista y nunca pude desarrollar mi lado femenino”
El defensor de la selección argentina habló con el Pollo Álvarez sobre los nuevos paradigmas que aprendió como persona; el elogio a su esposa Muriel y una fuerte reflexión
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Lisandro Martínez, jugador de la selección argentina y Manchester United, participó de una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez, quien conduce su programa llamado Lo del Pollo Mundial, dedicado específicamente a hablar con los jugadores que se coronaron en Qatar y estarán presentes en la siguiente cita que comenzará en junio de este año.
En un ambiente distendido, el marcador central de 28 años, nacido en Gualeguay, abrió su corazón y explicó qué rol cumple su familia, específicamente Muriel López Benítez, su esposa, y su hija Aurora, con quienes convive en Manchester.
“Creo que es muy importante la familia, pero para mí también lo más importante es tener una buena mujer al lado. Porque desde que estoy con Muriel, ella me ha enseñado mucho a ser un hombre”, expresó Martínez, sin filtro.
Y, siguió: “Yo por ahí venía como de un lado, por decirte, muy machista. Me crié más o menos así. Y es como que nunca pude desarrollar el lado femenino. Cómo tratar muy bien a una mujer, cómo expresarme, a dar amor... Siempre creía que era como debilidad llorar. Entonces, ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan".
En una entrevista que tomó un rumbo inesperado, Martínez contó detalles de su intimidad y qué injerencia tuvo su pareja para derrumbar viejos paradigmas: "Me encanta llorar, me encanta expresarme, me encanta dar amor, me encanta abrazar, decir las cosas en la cara: te amo, te quiero, lo que fuese. Y creo que esas son mis raíces, ¿no? La familia y tener una buena mujer al lado".
A raíz de estas declaraciones que resonaron en las redes sociales, Muriel López Benítez, en su cuenta de Instagram, lanzó un profundo descargo elogiando la personalidad y carácter del futbolista que se animó a hablar en profundidad sobre los cambios en su vida.
“Sos un gran hombre. Estoy profundamente orgullosa de la persona que te has convertido y también de la persona en la que me has ayudado a convertirme. Sos un compañero de vida maravilloso y sin dudas un papá excepcional”, aclaró la mujer que conoció a Licha a los 15 años mediante amigos en común.
Conmovida por sus declaraciones, López Benítez destacó: “Admiro profundamente tu capacidad de cuestionarte y volver a aprender. Gracias por todo el trabajo que has hecho por vos mismo, porque esta nueva versión tuya le dará a nuestra hija la libertad de vivir el amor desde un lugar sano, seguro y verdaderamente hermoso”.
El palo santo que “limpió” las energías en Qatar
Lisandro Martínez revivió lo que fue la conquista del Mundial de Qatar. Tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita, el defensor le pidió a Marito -utilero de la selección argentina- que compre sahumerios y palo santo para “limpiar” las energías en el lugar donde se concentraba el equipo.
“En un momento había una humareda en los pasillos y empezaron a llegar De Paul, Messi, Paredes preguntando qué pasaba. Fue ahí cuando le dijimos con el Cuti que estábamos limpiando las energías”, expresó Lisandro sobre un ritual que implementaron y terminó dando resultados positivos.
Además de esta iniciativa, Martínez relató cómo Nahuel Molina propuso ubicar una cabeza de ajo en una sala de videojuegos. “La intención es que no la viera nadie, que esté escondida y la bancamos hasta que termine el Mundial. Éramos los protectores del equipo”.
Lo cierto es que el camino de la selección fue por demás fructífero tras esta práctica y Lisandro Martínez tuvo una injerencia directa en cada uno de los partidos que le tocó protagonizar, siendo el primer recambio en la zaga central.
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