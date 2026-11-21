Un gol de volea, una revancha y un festejo entre lágrimas. Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel marcaron los goles con los que Boca se puso 2-0 ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El mediocampista abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo y el delantero uruguayo, que había desperdiciado una situación insólita en el comienzo del encuentro, amplió la ventaja apenas iniciado el complemento. Dos gritos que hicieron delirar a la multitud xeneize en Colombia, ilusionada con ponerle fin a una sequía internacional de 18 años.

Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando el delantero tuvo una oportunidad inmejorable para poner en ventaja al conjunto argentino. Sebastián Villa envió un centro desde la izquierda que no parecía revestir peligro para Everson, pero la pelota se le escurrió de las manos al arquero brasileño. Atento a la maniobra, el uruguayo reaccionó tras el pique del balón y alcanzó a puntearlo con los tapones, con el arco libre. Sin embargo, su remate se estrelló contra el travesaño y, tras el rebote, quedó en poder del propio guardameta.

El errado de Miguel Merentiel

Trece minutos más tarde llegó la apertura del marcador. Tomás Aranda recibió un centro despejado dentro del área y ensayó un remate que se desvió en Ruan y derivó hacia el sector derecho, donde apareció Ascacibar, libre de marcas. El mediocampista empalmó la pelota de volea de derecha y desató la euforia en un estadio colmado mayoritariamente por simpatizantes xeneizes. Fue su décimo gol en 46 partidos con la camiseta de azul y oro y el séptimo desde el comienzo del ciclo de Arruabarrena.

El gol de Santiago Ascacibar para abrir el marcador para Boca

A los 38 minutos, Boca estuvo cerca de ampliar la ventaja a través de una de las habituales fórmulas ofensivas del equipo del Vasco Arruabarrena: un centro de Lautaro Blanco desde la izquierda que encontró a Lautaro Di Lollo, libre de marcas dentro del área. El defensor cabeceó al medio del arco y Everson, bien ubicado, logró despejar el envío.

¡¡EVERSON LE NEGÓ EL GOL DE CABEZA A DI LOLLO PARA BOCA ANTE ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL!! ATAJADA TOP.



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Boca volvió a golpear apenas iniciado el segundo tiempo. A los dos minutos, Villa exhibió toda su habilidad sobre la línea, con un control y un sombrero para deshacerse de su marcador, y envió un centro rasante que Merentiel empujó con la canilla para decretar el 2-0. La revancha del delantero uruguayo tuvo una enorme carga emotiva: rompió en llanto, se fundió en un abrazo con Arruabarrena y se besó el escudo de la camiseta en medio del delirio de los hinchas xeneizes.

¡¡ES UN GOLAZO!! ¡Villa armó una jugada TOP y Merentiel la empujó para el segundo de Boca ante Atlético Mineiro en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana!



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