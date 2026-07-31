De qué murió Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano

El exfutbolista Franco Baresi, que supo destacarse como defensor del Milan, falleció este viernes 31 de julio, luego de que su cuadro de salud se complicara, tras la detección de un nódulo pulmonar.

Franco Baresi falleció hoy FIFA.com

De acuerdo a la información que trascendió sobre su estado de salud, en agosto del año pasado le detectaron un nódulo pulmonar en un control de rutina, por lo que fue operado. Sin embargo, esta condición posteriormente le provocó deficiencias pulmonares, y a los 66 años, se confirmó el deceso de Baresi.

Franco Baresi fue despedido por el mundo futbolístico en las redes sociales E. Lasalvia - LA NACION

Dada la amplia trayectoria de Baresi en el fútbol italiano, los clubes más importantes, asociaciones y simpatizantes lo despidieron en las redes sociales y lo homenajearon con imágenes y videos de sus épocas como jugador.

Cuál fue la trayectoria de Franco Baresi

Nacido el 8 de mayo de 1960 en Lombardía, al norte de Italia, Franchino “Franco” Baresi ingresó en las categorías inferiores de Milan en 1974 y debutó con el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

En el club milanés se ganó un lugar y fue capitán a los 22 años, gracias a su técnica, su capacidad de anticipación y su vocación por el liderazgo. Allí obtuvo 18 títulos, por lo que su apellido estuvo ligado directamente al equipo rossoneri.

En Milan constituyó, junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, una línea defensiva que marcó la historia del club. Además, con la selección de Italia se coronó campeón del mundo en el Mundial de España 1982. En aquella ocasión, la Tricolor le ganó por 3 a 1 a Alemania Federal, en el partido que se disputó el 11 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Baresi se retiró del fútbol profesional en 1997 tras disputar 719 partidos con el Milan, un récord que únicamente superó Paolo Maldini. En tanto, a la camiseta de la selección italiana, Baresi la vistió en 81 ocasiones.

La despedida a Baresi en las redes sociales

El Milan AC fue de las primeras instituciones en lamentar la muerte de Baresi, a través de un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“La historia del AC Milan está de luto tras el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad formarán parte para siempre —al igual que su emblemática camiseta con el número 6— del ADN y de la trayectoria del Club. Las condolencias que el AC Milan transmite a la familia de Franco Baresi en este momento tan difícil son compartidas por todos los hinchas, que sienten esta pérdida como propia", se lee en la dedicatoria de despedida al exdefensor.

Otra de las publicaciones muestra una imagen histórica de Baresi, levantando un trofeo, y con la leyenda “6 por siempre, capitán”.

El minuto de silencio de los jugadores del Milan por la muerte de Franco Baresi

En un video del club se puede ver a los jugadores reunidos en una ronda, abrazados, con la camiseta 6 del Milan extendida sobre el pasto del estadio. Allí realizaron un minuto de silencio en homenaje al defensor y luego se escucha un aplauso cerrado, como despedida oficial a quien fuera su referente por años.