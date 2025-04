Este domingo se dio a conocer la noticia de la muerte de Hugo Orlando “El Loco” Gatti, el histórico arquero que brilló bajo la red del Club Atlético Boca Juniors. Tenía 80 años.

La noticia fue confirmada a LA NACION por fuentes del área de salud de la Ciudad de Buenos Aires.

De qué murió Hugo Orlando Gatti

El 11 de marzo, Gatti había sido sometido a una operación de cadera, tras un accidente doméstico. Luego de la cirugía, su salud se debilitó y derivó en una neumonía. Cabe recordar que, en 2020, el Loco había pasado una larga estadía en un hospital por complicaciones derivadas del COVID-19, donde había recibido un mensaje de Diego Armando Maradona.

Este domingo, luego de más de un mes de internación en el Hospital Pirovano, el mítico arquero de 80 años murió.

Su familia decidió este domingo quitarle el respirador porque su estado de salud era ya irreversible, según informaron a LA NACION.

Tal como pudo confirmar este medio, el Loco Gatti estuvo acompañado por sus hijos, Federico y Lucas, hasta que falleció a causa de su enfermedad pulmonar.

Hugo Gatti, un distinto del arco: su estilo reverente fue su marca

El ex Boca había sufrido la pérdida de su esposa Nacha Nodar a mediados de 2024. En una entrevista para LA NACION, había dicho: “Cuando estaba viva la quería matar… y ahora no puedo vivir sin ella (...) Es bravo, es muy bravo. Me dijeron: al principio va a ser flojo. Y cuando pasen los días, vemos. Encima vienen las Fiestas y todo eso. Que de por sí no me gustan las Fiestas. Pero esta vez será peor”. Habían estado 54 años juntos y había dejado ver que era uno de sus sostenes en vida. “La mujer más linda que vi. Muy linda, y buena gente (…) Y ya no está“, declaró meses antes de su muerte.

Hugo Gatti estuvo casado 54 años con Nacha Nodar. La pareja tuvo dos hijos, Federico y Lucas, que es exfutbolista.

Una vida bajo el arco: momentos de la carrera del Loco Gatti

Hugo Orlando Gatti fue un icónico arquero argentino. Nació en 1944 y jugó profesionalmente entre 1962 y 1988, defendiendo los colores de clubes como Atlanta, River Plate, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y, sobre todo, Boca Juniors, donde se consagró como leyenda. También integró la Selección Argentina, donde disputó 12 partidos, y siendo el tercer arquero en 1966.

En Boca, ganó títulos nacionales e internacionales, incluidas dos Copas Libertadores (1977 y 1978) y la Copa Intercontinental en 1977.

Su estilo muy marcado inspiró a generaciones de jugadores bajo la red. Fue descrito como un “arquero-jugador” y tuvo el récord de penales atajados en el fútbol argentino (26 en total) y de partidos jugados (765).

Se retiró en 1988 y recién en 1998 Boca le hizo un homenaje.

Tenía una marcada personalidad irreverente, de lengua filosa y de actitudes prepotentes, en muchos casos. En diciembre de 2024 dio una entrevista a LA NACION donde opinó sobre las figuras más grandes de la historia del fútbol (desde Pelé a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo), como también de otros deportistas. En dicho reportaje, el Loco había dicho sobre el ‘Dibu’ Martínez: “No sé si ataja bien”.

