De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que tuvo un accidente durante un partido contra FC Andorra

El futbolista español Jesús de Miguel murió este martes a los 30 años. Jugador del Tenerife, equipo que milita en la Segunda División de España, sufrió un duro choque contra el arquero de FC Andorra y precisó rápida asistencia de los médicos, ante el desesperado llamado de los futbolistas.

El duro choque en Tenerife-Andorra

El encuentro entre Tenerife y FC Andorra se disputó este lunes. La temeraria jugada ocurrió a minutos de iniciado el encuentro cuando Jesús de Miguel se iba mano a mano contra el arquero y este, de manera brusca, impactó de lleno contra el delantero, que quedó tendido en el suelo, sin reacción.

Este martes, tras sufrir un paro cardíaco, el delantero falleció y generó una fuerte consternación entre los futbolistas de todo el país ibérico.

Murió el delantero de Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en un partido. captura de redes

“Rotos ‌de dolor, con un ​nudo en la ​garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda”, ​dijo la institución en un sentido comunicado en X.