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De qué murió Jesús de Miguel, el futbolista de Tenerife que tuvo un accidente durante un partido contra FC Andorra
El deportista español tenía 30 años; sufrió un choque contra el arquero contrario y, a pesar de la asistencia médica inmediata, falleció
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El futbolista español Jesús de Miguel murió este martes a los 30 años. Jugador del Tenerife, equipo que milita en la Segunda División de España, sufrió un duro choque contra el arquero de FC Andorra y precisó rápida asistencia de los médicos, ante el desesperado llamado de los futbolistas.
El encuentro entre Tenerife y FC Andorra se disputó este lunes. La temeraria jugada ocurrió a minutos de iniciado el encuentro cuando Jesús de Miguel se iba mano a mano contra el arquero y este, de manera brusca, impactó de lleno contra el delantero, que quedó tendido en el suelo, sin reacción.
Este martes, tras sufrir un paro cardíaco, el delantero falleció y generó una fuerte consternación entre los futbolistas de todo el país ibérico.
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento (...) de Jesús de Miguel Alameda”, dijo la institución en un sentido comunicado en X.
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