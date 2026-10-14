De qué murió Jorge “Locomotora” Castro

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Murió Jorge “Locomotora” Castro, excampeón mundial de boxeo, a los 59 años. Sucedió en la madrugada de este miércoles, cuando se descompensó en el Bingo de Morón, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a LA NACION.
Castro, quien padecía diabetes, se descompensó en el interior del recinto, en el sector de las máquinas. A falta de los exámenes médicos, se intenta esclarecer si enfermedad preexistente tuvo que ver con el deceso.
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