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De qué murió Jorge “Locomotora” Castro

El exboxeador tenía 59 años; se descompensó en el interior del Bingo de Morón

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Roña Castro murió a los 59 años
Roña Castro murió a los 59 años

Murió Jorge “Locomotora” Castro, excampeón mundial de boxeo, a los 59 años. Sucedió en la madrugada de este miércoles, cuando se descompensó en el Bingo de Morón, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad a LA NACION.

"Roña" Castro falleció en el Bingo de Morón
"Roña" Castro falleció en el Bingo de MorónAlejandro Guyot

Castro, quien padecía diabetes, se descompensó en el interior del recinto, en el sector de las máquinas. A falta de los exámenes médicos, se intenta esclarecer si enfermedad preexistente tuvo que ver con el deceso.

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