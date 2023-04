Diego Latorre recomendó sus libros favoritos y explicó por qué no los presta

escuchar

El exfutbolista Diego Latorre recomendó este martes por la tarde algunos libros de fútbol y contó por qué no los presta. A través de su cuenta de Instagram, Gambeta subió una serie de videos donde mostró las obras que lo cautivaron. Avezado analista deportivo, el exjugador admitió que recibe consultas sobre textos a leer.

Con esa excusa, Latorre aprovechó para recomendarles a sus seguidores algunos libros. En primera medida, le sugirió a su audiencia que lea “Fútbol todo tiempo. La historia de La Máquina”, de Carlos Peucelle. De dicho texto, al que definió como una “biblia” y calificó de indispensable, citó dos fragmentos.

“La organización del futbol es culpable por no haberse ocupado del hombre en su desesperación por fabricar robots, y eso no tiene perdón. (...) Ahí, llega el momento de probar algo que también es parte del juego: el temple moral frente a la adversidad. El fútbol también es gimnasia contra la adversidad en la vida. No van a ser todas flores”, recogió.

Mientras leía, los usuarios podían apreciar una peculiar revelación de Latorre respecto de sus pertenencias. “No presto libros porque los tengo subrayados”, rezaba el texto impreso sobre la imagen. En efecto, de las grabaciones, se desprende que Diego tiene esa conducta con sus libros de consulta.

El particular motivo por el que Latorre no presta sus libros

En otro orden, Gambetita también recomendó el libro “Dante Panzeri, dirigencia decencia y Wines”, de Matías Bauso; una compilación de crónicas del icónico periodista. “En el fútbol, mucho de lo que se piensa no sale, y es mucho lo que sale sin haberse pensado. El fútbol es picardía antes que nada, el arte del engaño”, citó.

Por otra parte, Latorre recomendó el libro Pep, de Alex Torres, y Los cuadernos de Valdano, escrito por el exjugador de la selección argentina. “La pasión utilitarista ha creado un modelo de aficionado que se siente más humillado por el jugador que no corre que por el que juega mal”, dice Jorge en uno de los pasajes de su libro.

En otro orden, el exdelantero señaló que se encontraba preparando el partido que esta noche juega Boca Juniors frente a Deportivo Pereira, por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Tras repasar los materiales, indicó que el conjunto xeneize enfrenta un “partido muy delicado por su actualidad, porque viene perdiendo de local, porque no encuentra su funcionamiento, porque tiene inconvenientes crónicos en el desarrollo de su idea futbolística, y si bien el futbol exige personalidad, carácter, es un gran desafío porque un montón de jugadores están afuera del equipo por diferentes razones”.

La faceta intelectual de Diego Latorre

Hombre de múltiples inquietudes, el comentarista deportivo reveló en el verano que es “un fundamentalista de Elvis”. Meses atrás, el mismo Latorre publicó una entrevista a Jorge Luis Borges, donde se refiere a la poesía, y destaca los efectos que puede producir en el lector (”agradecimiento”, “conmoción”), al margen de cualquier utilitarismo.

Junto a una captura de pantalla de la entrevista, Diego hizo una comparación con el fútbol, y consideró que los conceptos de Borges también son aplicables a ese deporte.

LA NACION