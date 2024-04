Yanina y Diego Latorre hicieron un inesperado anuncio y sorprendieron a todos: “Nada más lindo”

Escuchar

Las novedades de la farándula argentina son diversas y alimentan gran parte de los programas de espectáculos, pero en esta ocasión fue la propia Yanina Latorre quien reveló una noticia que la tiene como protagonista: se casa con Diego Latorre. En el marco del 30 aniversario de su primera boda, planea una gran celebración que incluirá la renovación de votos. Sin embargo, el exjugador de Boca no estaría de acuerdo con el gran evento y puso un manto de duda sobre su presencia ese día.

“El 11 de agosto se casan Diego y Yanina”, anunció Ángel de Brito en LAM (América) el viernes por la noche. La panelista confirmó la información y dijo que seguirá la tradición de vestirse de blanco para dar el “sí, quiero” nuevamente. “No hay nada más lindo que gozar de la vida y no vivir resentido. En serio lo digo”, afirmó sobre el motivo que la llevó a querer casarse, tal como lo hizo en 1994.

La pareja tiene dos hijos en común: Lola y Dieguito Instagram

No obstante, su marido, se mostró en contra de realizar una gran fiesta por su 30 aniversario de casados. “Lo más probable es que lo hagamos, pero voy a decir que ‘no’ hasta el último instante. Hasta que esté preparado para ya salir para la fiesta, voy a decir ‘no quiero’”, aseguró en un móvil con LAM cuando le consultaron por el tema.

Diego Latorre dejó en claro que no es puntualmente esta celebración a la que se niega participar, sino que para él las grandes fiestas no son de su agrado. Tanto es así que a finales de marzo, en la previa del festejo de cumpleaños de Yanina, quiso persuadirla para que lo suspensa, pero no lo logró.

“No me gustan los festejos, no me gustan las fiestas. Yo prefiero un asado, un vino o lo que te guste, música tranquila, charla con amigos y a las doce y media de la noche, cada uno para su casa. Ese soy yo, feliz, y me pongo a ver la televisión en mi sillón con mi perro”, explicó. En esa misma línea, remarcó que intentará evitar la celebración de agosto, aunque su esposa avance con los preparativos: “No tengo ganas de ir, se la voy a boicotear, le voy a poner piedras. Pero, bueno, finalmente termino aceptando. Primero porque ella no claudica, lo va a hacer igual. Soy una queja permanente”.

En medio de la entrevista que daba Diego, Yanina lo interrumpió y confirmó que la celebración se realizará pese a que él no esté de acuerdo. “Ya la organicé, ya contraté todo. Nos casamos de nuevo, nos casamos dos veces ya, porque una fue en España. La tercera es la vencida”, aseguró tras detallar que el evento contará con 200 invitados.