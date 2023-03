Diego Latorre cuestionó a Ricardo La Volpe por sus ideas sobre el fútbol: “Esas máximas, no”

escuchar

Este miércoles, DT Ricardo La Volpe fue invitado al programa F90 (ESPN), donde hizo una serie de aseveraciones respecto de los sistemas de juego que provocaron la reacción del comentarista deportivo, Diego Latorre, quien contrapuso sus ideas en su cuenta de Instagram.

En primera medida, aclaró que le tiene afecto al director técnico, para luego señalar sus diferencias conceptuales. “Yo lo quiero mucho a Richard, y además lo valoro, más allá de sus éxitos o no... Pero hablar de futbol sin nombres propios, y decir que el enganche ya no existe, es equivocado. No se puede hablar de fútbol si no se mencionan jugadores. Es hablar en el vacío”, consideró el exjugador de Boca Juniors.

En esa misma línea, indicó que “los equipos se arman a partir de las propiedades de los jugadores”, quienes respaldan en el campo de juego “la idea del entrenador”. Sólo así, piensa Latorre, se puede “empezar a hablar de fútbol”.

“Una vez que se mencionan nombres propios, se empiezan a desarrollar estrategias, ocupaciones de espacios, distribución de los jugadores en la cancha, dentro de un funcionamiento, y en beneficio de las ideas de los entrenadores. No es una cuestión ni de gustos ni de percepciones”, reforzó. Por eso, aseguró que “la táctica y la estrategia está determinada por los jugadores, y las relaciones entre ellos”.

En otro orden, Latorre consideró equivocado emplear “términos generales” para decir, por ejemplo, que el entrenador constituye “el 30% de un equipo”. “¿Cómo se puede delimitar eso? ¿Qué entrenador? ¿Gallardo? ¿Guardiola? ¿Klopp? ¿Ibarra? Esas máximas, no. Estaríamos empleando términos generales para algo singular. No todos (los jugadores) son iguales, tienen el mismo talento, la misma capacidad”, dictaminó. Asimismo, consideró que existe “una manía de hablar poco de jugadores, y mucho del juego”.

Por otra parte, el exdelantero de la selección argentina, a diferencia de La Volpe, estimó que “el fútbol no es ni moderno ni antiguo”, y que “no hay modas”, a partir de una frase dicha por Ricardo, quien había sentenciado: “El puesto de enganche está obsoleto”.

Indignado, Latorre se explayó en su concepto, y citó los equipos que todavía juegan con enganche. A la vez, aclaró que le guarda afecto al DT naturalizado mexicano. “No entiendo. Richard: te quiero, te respeto, pero no lo entiendo. En el mundo, Manchester City juega con cuatro enganches; River, Boca (cuando juega Romero)... El futbol no es ni moderno ni antiguo, es una continuidad, no es una moda. Los conceptos permanecen en el tiempo, y los jugadores, también. El talento siempre cabe en un equipo”. Para ejemplificar su pensamiento, el analista de fútbol puso el caso del delantero portugués Bernardo Silva, a quien definió como “un jugador muy lento”, pero con “mucho ingenio” para “encontrar los espacios”.

La chicana de Latorre a sus compañeros de ESPN

En otro orden, el exjugador aprovechó la oportunidad para hacerles un reproche público a sus colegas de F90, que al principio del programa, mostraron un video de Latorre afeitándose (el propio Gambeta lo había subido a sus redes sociales). En broma, Diego les respondió: “¡Mucha maldad! El periodismo utiliza mi imagen para rellenar el programa. Quiero que mi comunidad me defienda”.

Vignolo chicaneó a Latorre al aire y Gambeta le respondió por Instagram

Días atrás, Diego había manifestado su enojo porque el animador Sebastián Vignolo aseguró que su colega haría una “transmisión partidaria del Arsenal”, ya que Gambetita es hincha del club londinense. En broma, el exjugador se mostró “disgustado” de que sospecharan de su profesionalismo, y amenazó: “No me conocen”.

