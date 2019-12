Diego Maradona: reveló cuando "tocó fondo" y quién lo sacó de las drogas

El Diez habló de cuando toco fondo, la influencia de Dalma y mucho más - Gentileza: TyC Sports 01:59

Diego Armando Maradona habló para "Líbero vs.", la sección de TyC Sports que recorre las vidas personales y las carreras de futbolistas retirados y en actividad, como también de directores técnicos. En este caso, se trata de un programa especial de Líbero, íntegramente dedicado a la participación del astro del fútbol mundial, que saldrá al aire este martes a las 14.30.

El Diez habló acerca de la alegría de dirigir en el país, al comando de Gimnasia y Esgrima La Plata, sus expectativas como entrenador, la relación con su familia y su importancia en la salida de las drogas, la Selección Argentina, sus amigos y sus enemigos, entre otros temas. En este contexto, reveló: "Que nadie se cuelgue la medalla de haber sacado a Maradona de las drogas. De las drogas me sacó Dalma", destacó.

Además, se animó a cantar en italiano, contó cuál es su lugar favorito para irse de vacaciones y recordó su caída en el último partido de Gimnasia y Esgrima, frente a Central Córdoba: "Soy Ironman, no me dolió nada". También reconoció que intentó comunicarse con el presidente Alberto Fernández y contó: "Lo llamé, pero no me atendió. Hablé con Kicillof (Axel)".