Viral: restauraron el video del gol que Diego Maradona eligió como el mejor que hizo

“Íbamos perdiendo. Remontamos un partido 3-3, y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha, me tiraban de todo, patadas voladoras…y claro, cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso. En la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y están todos tirados en fila”

Con ese nivel de detalle, Diego Armando Maradona contó una vez en el programa Sin Cassette (TyC Sports) cómo fue la jugada del gol que él consideraba el más lindo de su carrera profesional, incluso por delante del anotado contra Inglaterra, en el Mundial de México 86.

El encuentro se disputó el 19 de febrero de 1980, en una gira que Argentinos Juniors realizó por Colombia. El rival fue Deportivo Pereira. Tiempos en los que el Bicho salía de recorrido para poder pagarle a su figura más grande.

Pasaron décadas sin tener registro fílmico de aquel gol que sólo había tenido como espectadores a los que habían ido a la cancha de Pereira, hasta que en 2013 apareció un video en blanco y negro, de muy mala calidad, en el que al menos se veía la jugada y se escuchaba el relato de Edgar Perea.

El gol -golazo- es espectacular. Con similitudes al segundo tanto que le marcó Diego a Bélgica, por las semifinales del Mundial de México 86.

Por entonces, apenas tenía 19 años, y había pasado un puñado de meses desde la consagración como campeón juvenil en Japón, pero ya el mundo del fútbol tenía sus ojos sobre Diego. El video muestra a Maradona recibiendo el balón unos metros después de la mitad de cancha. Apenas pone primera, se saca de encima a tres rivales e ingresa al área, donde elude a otro rival y deja sentado al arquero, antes de elegir junto a qué poste coloca la pelota, ante la desesperación del último defensor, parado sobre la línea.

Ahora, a 43 años de aquel gol, y después de tres meses de trabajo intenso, salió a la luz esa misma toma, pero restaurada digitalmente y a todo color. Y, lógicamente, se viralizó de inmediato.

“Parecía una locura pensar en colorear y restaurar casi 900 fotogramas manualmente, pero con paciencia y constancia fue tomando forma. ¡Y todavía no está terminado! Agradecimiento para Luis Fernando Castro, hincha del Deportivo Pereira, que nos ayudó a confirmar algunos colores”, escribió en su Twitter Damián Carrillo, uno de los responsables de la restauración.

En tanto, la cuenta @InéditoMaradona anticipó que esta pieza “es una de varios que vendrán”.

