“Diego no muere más”: el recuerdo de los hinchas de Napoli a Maradona que emocionó a Oscar Ruggeri

Este miércoles, el Napoli jugó el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al Frankfurt. De clasificar, el conjunto italiano alcanzaría por primera vez dicha instancia en el torneo internacional más importante de Europa. En ese marco, el periodista Daniel Martínez, de ESPN, hizo una emotiva cobertura en los alrededores del estadio local con una fuerte presencia de la imagen de Diego Maradona, lo cual provocó la reacción de Oscar Ruggeri.

En el comienzo de la transmisión, el conductor Sebastián Vignolo le pidió a Martínez que hiciera “hablar de Diego” a los aficionados italianos. “Cuando nombran a Maradona, se te pone la piel de gallina”, acotó el Pollo.

“Somos los más fuertes”, “La diez es de Diego”, “El que ama no se olvida”, “Diego no muere más”, “El número 10 para siempre”, “otras tres vidas y no va a haber nadie como él”, fueron algunos de los testimonios que recogió el cronista por parte de los hinchas napolitanos. Cuando un chico lo definió como un “un gran jugador”, un hincha más añado lo corrigió: “No un grande: el más grande”. “Usa el presente porque Diego está acá, está vivo” agregó Martínez.

Mientras entrevistaba a los comerciantes e hinchas, el cronista relató: “Napoli es un pedazo de nosotros, de Diego, de la Argentina. Está en todas partes. Sigue siendo la cosa más viva que puedan imaginarse. (...) Para ellos, la historia tiene un nombre y un número. Maradona, 10”. Visiblemente emocionado por lo que veía, cuando la cámara lo enfocaba, acotó: “Qué locura”.

Para concluir el contacto, el animador admitió que lo “emociona” el amor que los hinchas le tienen a Diego en ese lugar del mundo. “Para los napolitanos, Maradona es Dios″. En la misma línea, Ruggeri se mostró sorprendido por lo visto: “Qué fanatismo”.

Envalentonado por el clima, el periodista Chavo Fucks planteó una alocada hipótesis sobre el futuro de Messi para que termine su carrera. “Messi tiene que ir ahí. ¿Qué hace en París? El año que viene tiene que ir ahí. Y después, nos vamos nosotros”.

Napoli es el único líder de la Serie A, con 68 puntos. Su único escolta, Inter, cosecha 50 unidades. A falta de 12 fechas para el título, el equipo de Luciano Spalletti se encamina a lograr su tercer Scudetto. Los únicos dos títulos de liga que tiene el equipo napolitano los logró en la década del ‘80, cuando Diego Maradona era el estandarte del club. Además, durante esa época, Los Azules ganaron una Copa Italia, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Italia.

Otros futbolistas argentinos que vistieron la camiseta del Napoli fueron Ezequiel Lavezzi y Gonzalo Higuaín. Actualmente, el delantero Giovanni Simeone es el único representante nacional en el club.

