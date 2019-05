"Diego Maradona": el trailer del nuevo documental con imágenes inéditas

El afiche de la película de Maradona, en las que se seleccionaron partes de 500 horas de imágenes nunca vista

Matías Baldo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 10:55

El próximo 14 de junio ya está marcado en el calendario de todos los maradonianos: ese día se estrenará el documental "Diego Maradona", dirigido y guionado por el británico Asif Kapadia. Si bien se han filmado y grabado miles de especiales acerca de la vida del astro argentino, pocos generaron la expectativa de esta entrega en gran parte gracias a los antecedentes de Kapadia, quien dirigió las espectaculares biografías Senna y Amy sobre las vidas de Ayrton Senna y Amy Winehouse.

Este viernes salió a la luz un segundo trailer del documental a través de su cuenta de Twitter, semanas después de que irrumpieran las primeras imágenes.

"Maradona es la tercera parte de una trilogía sobre genios infantiles y fama", anticipó Kapadia, quien tuvo la ardua tarea de construir un relato sobre la carrera del Pelusa. El documental cuenta con numerosos testimonios para reconstruir diferentes momentos de su carrera entre los cuales se encuentran Daniel Arcucci, Gonzalo Bonadeo, Guillermo Blanco, Fernando Signorini y el ex técnico César Luis Menotti, e imágenes nunca antes vistas que quedaron en la elección final tras recortar 500 horas de imágenes y grabaciones inéditas de su etapa en Nápoles.

También se lanzó el póster de la película que será protagonista del Festival de Cannes, entre el 14 y el 25 de mayo. Con la imagen del Diez, con un aura detrás, bajo su nombre se lee la leyenda "Rebelde. Héroe. Estafador. Dios".

Maradona tuvo una activa participación en la elección de los invitados que brindaron sus testimonios. "Senna me llevó muchísimo trabajo y al finalizar me dije a mí mismo que nunca más haría una película sobre un deportista pero cuando me llegó la oportunidad de trabajar con Maradona no lo dudé. Él había visto Senna y le gustó. Creó que fue una de las razones por las que aceptó", explicó el propio Kapadia, quien fue contactado por intermedio de Matías Morla para llevar adelante el proyecto.

"La idea de Diego surgió hace mucho tiempo, antes de que hiciera Senna. De nuevo, me focalizo en una persona que de varias maneras se sentía como si estuviera luchando contra un sistema", había dicho Kapadia a The Guardian en 2017. "Me llamó la atención por su carácter, su genialidad, su honestidad, su pasión, su humor y su vulnerabilidad. Me fascina su viaje, en el que tuvo momentos de auténtica brillantez y de drama, en el que se convirtió en el líder que llevó su equipo hasta lo más alto, pero también en el que cayó en momentos muy bajos", había argumentado el director a The Hollywood Reporter.