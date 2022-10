Efecto Maradona: Lazio, muy cerca de hacer la pretemporada en Buenos Aires gracias a Diego

escuchar

Diego Armando Maradona. Así se llamó, y se llama, ese imán y embajador argentino que potenció a nuestro país como marca en todo el globo terráqueo. Y a días del aniversario número 62 de su nacimiento, el ídolo vuelve a aparecer en escena por una situación infrecuente.

Cuando hace unas semanas el presidente de Lazio, Claudio Lotito, se reunió en Roma, Italia, con otros dirigentes, Ciro Immobile (capitán del equipo), referentes del plantel y el DT Maurizio Sarri, y un tema monopolizó la charla: la próxima pretemporada. Muy atípica, porque sucederá entre noviembre y diciembre, mientras en Qatar se juega el Mundial.

El club capitalino tenía dos opciones concretas en suelo europeo, donde el confort y el primer mundo es tangible. Una era hacerla en España. La otra, en Turquía.

Pero un destino le aportaba al plantel algo que iba mucho más allá de lo habitual. Una experiencia única y emocionante.

“Tenemos una propuesta de la Argentina”, dijo Lotito. Y entonces, los ojos de los jugadores se iluminaron. Y ya no hubo más nada que decir. O sí. “La Tierra de Diego…”, susurró Immobile.

Ciro Immobile, napolitano y futbolista de Lazio

Empujados por el efecto Maradona, que a dos años de su partida física sigue convocando tanto o más devoción que antes, los engranajes empezaron a ajustarse.

Entonces, enviados de Lazio estuvieron el miércoles de la semana pasada en Buenos Aires, a los efectos de avanzar con la logística de esta pretemporada diferente y muy movilizante.

Encabezaron la comitiva Anna María Nastri, mano derecha del presidente Lotito y una de las responsables de lo vinculado a proyectos y negocios del club, y Stefan Derkum, el manager deportivo del club romano.

Su recorrida tuvo cuatro locaciones concretas, vinculadas con lo deportivo: conocieron los estadios de Argentinos Juniors, Boca, River y San Lorenzo. Pero además hubo un lugar que marcó el GPS que era de visita obligada y que fue mucho más allá, porque es la que fundamenta la loca idea de trasladar a un plantel europeo a hacer la pretemporada en Buenos Aires: Lascano 2257. No es una dirección más: allí funciona la casa-museo donde vivió Diego.

Si bien no hay fechas concretas, el equipo celeste estaría en la Argentina cerca de dos semanas, entre finales de noviembre y principios de diciembre. En ese lapso jugará un torneo amistoso bautizado Copa de la Amistad “Papa Francisco”, alineado con la idea de seguir promocionando la paz en el mundo, y en sintonía con el Partido de la Paz, que organiza Scholas ocurrente y cuya tercera edición se jugará el 14 de noviembre en el estadio Olímpico de Roma.

El posible loco de la Copa Della Pace, que jugaría Lazio con equipos argentinos en Buenos Aires

La idea es contar con la presencia de Boca y de River, aunque no se descartan más equipos de nuestro país o de Brasil, que también precisarán actividad durante el inédito parate mundialista de fin de año.

Más allá de la adoración mundial por Maradona, el nexo más directo del plantel de Lazio con Diego y su historia es nada menos que su capitán. Ciro Immobile nació el 20 de febrero de 1990… en Nápoles. Apenas tenía 6 meses cuando el ídolo ganó la Supercopa de Italia, quinto y último título logrado con Napoli.

En el equipo romano también está Luka Romero, la joven promesa argentina. Y el rumano Stefan Radu, el uruguayo Matías Vecino, el brasileño Felipe Anderson y el serbio Sergej Milinkovic, entre otros.

La propuesta, que tan bien aceptada fue en Lazio precisamente por el factor maradoniano, llegó a través dos empresas. Una es argentina, y con un lazo directo con Diego. Se llama Super Super Fútbol Show y es manejada por Ariel Farías, nada menos que el hombre que fue arquero del mítico equipo juvenil conocido como Los Cebollitas, donde el pequeño Maradona comenzó a hacerse un apellido conocido entre los fanáticos del fútbol. Junto a él está Marcos Anguila Gutiérrez, destacado arquero de Huracán y Talleres de Córdoba, entre otros, en los años 90.

El equipo de Cebollitas, campeón de los Torneos Evita 1974. Gomita Farías, con gorra, casi en el medio de la foto. Diego es el cuarto de abajo, de derecha a izquierda

“Desde chiquito Diego generaba esta adoración. Cuando Francis Cornejo amaba los equipos, el que sacaba la pajita más larga elegía a los jugadores. Y el que ganaba siempre elegía a Diego”, recuerda Gomita Farías, en diálogo con LA NACION. Y agrega: “Me tocó atajar los penales en la definición de aquella semifinal de los Torneos Evita en la que Diego erra uno. El primero que me abraza fue justamente él. ‘¡Me salvaste’, me dijo. Y se quedó con mi gorra”.

El entusiasmo es tal que desde distintos ángulos generan presión para que el DT Sarri termine de confirmar la fecha de la pretemporada en Buenos Aires. El más insistente es Immobile, il capitano.

Pero también hay acciones con ADN argentino. Porque por un lado, desde Argentinos le enviaron al presidente de Lazio una camiseta del Bicho con el número 10 y el apellido Lotito en su dorsal. El directivo italiano agradeció mediante un video, en el cual dice: “Cuando vayamos a Buenos Aires les llevaré una de Lazio, también con el número 10″.

Pero por el otro, Matías Almeyda envió desde Grecia, donde actualmente trabaja como DT, un video al club romano (donde él tuvo un destacado paso como futbolista) en el cual agradece la próxima visita del equipo a la Argentina.

Almeyda, muy recordado en Lazio

La otra empresa involucrada es la internacional LionHGroup, una procuradora manejada por la agente FIFA Helga Leoni y el argentino Massimo Giandomenico, radicado en Roma desde comienzos de siglo, y que formó parte de las reuniones en Buenos Aires con los enviados de Lazio.

“Acá están todas las posibilidades para hacer todo lo que hacen en Europa, pero que además sea una experiencia única. E incluso eso puede abrirle la puerta a que otros clubes europeos vengan a las tierras donde nacieron Diego, Messi, Di Stéfano”, proyecta Farías.

Por estos días, los enviados de Lazio están evaluando todo: estadios, rivales, lugares de concentración y entrenamiento. Incluso, destacaron la calidad gastronómica de nuestro país. Y el que define la fecha es Sarri, el DT. Aunque sería muy probable que Lazio esté en Buenos Aires para el 25 de noviembre, fecha en la que se cumple el segundo aniversario del fallecimiento del ídolo.

De concretarse, en el club romano aseguran que se convertirán en el primer equipo italiano en realizar una pretemporada completa en suelo argentino, luego de varias visitas esporádicas.

El propio Lazio estuvo en Buenos Aires en 1994. El 25 de mayo, con la “Copa Cabildo” en juego, disputó un amistoso con San Lorenzo que finalizó 1 a 1. Lo ganaba el Ciclón con gol de Roberto Diablo Monserrat y lo empató Basile Boli, sobre la hora. El trofeo se fue para el viejo continente.

Ese mismo año también pisaron suelo argentino Napoli y Roma (con Claudio Paul Caniggia), que jugaron un cuadrangular con Independiente y River. Se coronó campeón el Rojo, después de ganarle 2 a 1 a los romanos (dos goles de Gustavo López) y 3-2 la final al conjunto celeste.

Pero pretemporada, ninguno. Al menos hasta ahora, cuando el imán Maradona vuelve a demostrar que sigue tan vigente como siempre.