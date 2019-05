La película retrata los días del actual DT cuando era jugador del Napoli entre 1984 y 1991

Ya se puede ver el primer trailer del documental Diego Maradona, que será parte de la programación del 72° Festival de Cannes . El film fue realizado por el cineasta británico, de ascendencia india Asif Kapadia y muestra el paso del exfutbolista por el Napoli, club en el que se lució durante siete años desde 1984.

En las imágenes se puede ver la entrada de Diego Maradona al estadio San Paolo el día en el que dio la primera conferencia de prensa como jugador del Napoli. Su ingreso es aplaudido y vitoreado por los hinchas italianos como si fuera todo un gladiador.

Para realizar el film de Maradona, Asif recopiló más de 500 horas de imágenes inéditas del archivo personal del excrack y eligió las más representativas para contar la historia del deportista en Italia. El documental se estrenará en Cannes el próximo mes, antes de ser estrenado en los cines británicos el 14 de junio, y Diego fue invitado a la première de la ciudad francesa.

ailer de Diego Maradona, el documental de Asif Kapadia que se verá en Cannes - Fuente: YouTube 01:07

Video

"La idea de Diego surgió hace mucho tiempo, antes de que hiciera Senna. De nuevo, me focalizo en otra persona que de varias maneras se sentía como si estuviera luchando contra un sistema", había dicho Kapadia a The Guardian en 2017. "Me llamó la atención por su carácter, su genialidad, su honestidad, su pasión, su humor y su vulnerabilidad. Me fascina su viaje, en el que tuvo momentos de auténtica brillantez y de drama, en el que se convirtió en el líder que llevó su equipo hasta lo más alto, pero también en el que cayó en momentos muy bajos", había argumentado el director a The Hollywood Reporter.

Kapadia es conocido por los documentales Senna (2010) y Amy (2015), que cuentan la historia de personas con un talento especial y que mueren trágicamente jóvenes: el piloto de Fórmula Uno, Ayrton Senna, y la cantante Amy Winehouse respectivamente. Ambas películas merecieron múltiples nominaciones y premios en diferentes países; la de la cantante recibió el Oscar en 2015.

La figura de Maradona como futbolista aún causa furor en el mundo. El mes pasado se estrenó en la televisión española el documental Fútbol Club Maradona, que detalla el paso de El Diez por Barcelona entre septiembre de 1982 y diciembre de 1984, aunque también revisa sus antecedentes en Argentinos Juniors y Boca.

Por otra parte, en producción está el rodaje de Maradona, sueño bendito, la serie sobre su vida que será protagonizada por Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero y Juan Palomino. Los actores se pondrán en la piel de Maradona en las distintas etapas de su vida.