Diego Simeone se emocionó al hablar de Lionel Messi: “Nos enseñó que cuando las cosas vienen mal, hay que seguir insistiendo”

Diego Simeone brindó esta semana una conferencia de prensa para hablar del desempeño de los jugadores del Atlético de Madrid, de cara a una nueva fecha de La Liga de España. Sin embargo, uno de los periodistas deportivos que se encontraban en la conferencia lo descolocó al consultarle: “Usted que jugó con Maradona y ha visto a Messi, ¿si tuviera que elegir a uno como entrenador para un partido mañana, una final, con cuál se quedaría?“.

Sin dejarse llevar por la idea de elegir uno sobre otro, respondió: “A ver, no voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno, de una manera distinta de ofrecérmelo, pero al final termino eligiendo a uno. Yo creo que tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi. La verdad es que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia. Messi por números insuperables”.

Diego Simeone junto a Diego Armando Maradona (Foto: Instagram @simeone)

Fue entonces que decidió destacar las cualidades de Lionel Messi dentro y fuera de la cancha. “La verdad es que el crecimiento que ha tenido él como persona, como deportista, ha roto todas las líneas posibles porque lo ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto, de un buen comportamiento, y eso es difícil de sostener veinte años o veinticinco años, no sé cuántos ya tendrá jugando”, remarcó.

Con mucha emoción en sus ojos, el Cholo quiso hacer público su agradecimiento, que terminó por sensibilizar a todos los presentes. “Agradecerle como argentino todo lo que nos dio. La verdad es que nos dio muchísimas alegrías, pero sobre todo lo que nos enseñó a pelear. Nos enseñó que cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo, y creo que ese es el valor más grande que tiene Messi para los argentinos. Al menos para mí”, concluyó.

Giuliano Simeone, el hijo menor del Cholo, fue uno de los últimos jugadores en jugar un mundial junto a Lionel Messi (Foto: Instagram @giulisimeone)

Rápidamente, el clip se volvió viral en redes sociales, donde gran cantidad de personas también se sintieron interpeladas por sus palabras. “Fabulosas palabras del Cholo”; “Somos el país con el mejor fútbol del mundo y listo” y “Uno de los ingredientes del gen argentino es la persistencia” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en X.