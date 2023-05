Ducatenzeiler y la historia de cómo armó un plantel top para Independiente con una chequera trucha y autos sin papeles

escuchar

En el programa El loco y el cuerdo, que se emite por Youtube, Andrés Ducatenzeiler, expresidente de Independiente, contó cómo armó un plantel repleto de nombres importantes para competir en la Primera División del fútbol argentino.

Ante la atenta mirada del periodista y conductor Flavio Azzaro, Andrés empezó a contar qué estrategias utilizó para conseguir fondos en medio de una época similar a la que vive actualmente el Rojo de Avellaneda: repleto de deudas y con escasa liquidez para afrontar sus compromisos.

Al comenzar con su relato, Ducatenzeiler empezó a involucrar a diferentes empresarios fanáticos de Independiente, a quienes acudió en busca de soluciones económicas como Marcelo Omar Querini, reconocido por su alias Guendulain. “Era un empresario muy importante: tenía a Freddo, Mc Donalds y era barra del club”, detalló. A medida que avanzó con la presentación del tema, el exmandatario subrayó que Guendulain le dio una “chequera trucha” lo que equivalía a papeles que no tenían un sustento económico atrás.

Una vez que encontró el resquicio para poder negociar, Ducatenzeiler le explicó a Azzaro que citó a Guendulain y a Óscar Ruggeri, técnico del Rojo en el año 2003, en una concesionaria y, a partir de ese momento, empezaron a cranear lo que sería el próximo plantel con jugadores importantes tales como José Luis Calderón, Rafael Olarra y Luis Islas. “Si tenemos una chequera falsa vamos por todo”, detalló ante la sorpresa de su compañero.

Sin tener fondos en los cheques, Ducantenzeiler explicó cómo fue el modus operandi con los jugadores que llegaban a Independiente con la promesa de cobrar suculentos premios económicos: “Yo les pedía un favor: que no me depositen el cheque apenas llegaban al club porque me podían generar lío en el banco, pero tenían la garantía de que iban a cobrar”, subrayó.

A partir de ese momento, según sus palabras, los jugadores debían cobrar a los 30 días de elaborado el cheque, lo que suponía otra ingeniería para conseguir una liquidez imposible de obtener en un club al borde de la quiebra.

Con el torneo empezado, el equipo dirigido por Ruggeri hilvanó seis triunfos al hilo y se convirtió en el líder del certamen, una situación que contribuyó para ocultar una bomba a punto de explotar. “Entonces en un momento dije ‘faltan 2 días para que cobren’, ¿Guendulain qué hacemos?”, explicó el protagonista de la historia. Del otro lado, la negativa fue rotunda: “No sé, arréglate, yo te mato si me entra un cheque”, sostuvo el empresario que lo dejó a la deriva.

A falta de un día para la cancelación de la deuda, Ducatenzeiler explicó que se contactó con un reconocido empresario del mundo automotor para que le cambie el valor de los cheques por autos para los jugadores. “Fueron y se sacaron un coche para cada uno. Había varios que en su vida podían tener un BMW”, aseguró.

En el final del extracto que se viralizó en la cuenta de TikTok de El loco y el cuerdo, el expresidente contó que no le respondió más los llamados a esta persona, que les hizo un favor y lo salvó de una situación apremiante, tal como la que padece Independiente 20 años después.

