La dura respuesta de Santiago Maratea a un seguidor que se burló de la colecta con Independiente: “Seguí riéndote”

Este lunes, la colecta de Santiago Maratea para pagar las deudas económicas del Club Atlético Independiente llegó a más de 700 millones pesos; sin embargo, desde su inicio el influencer recibió todo tipo de críticas y no tuvo problemas en salir a defenderse a través de las redes sociales. Uno de los últimos a los que le respondió fue un usuario de Twitter que cuestionó el tiempo en el que conseguiría el objetivo.

Hace algunas semanas, Maratea se presentó en las instalaciones de Independiente, producto de su amistad con el directivo Juan Marconi, para brindarle al club una solución económica respaldada por el apoyo de los hinchas. Como toda sus colectas, el influencer aportó su transparencia para que lo recaudado vaya a las elevadas deudas que ponen en peligro al histórico equipo.

Conferencia de Santiago Maratea en Independiente junto a Pepe Santoro Ricardo Pristupluk - LA NACION

No obstante, desde el comienzo de este proceso, recibió todo tipo de críticas a través de las redes sociales. Una de las últimas fue este lunes: “jajajajaja no era que llegabas en diez días como mucho”, le escribió un usuario de Twitter en tono irónico.

Santiago Maratea citó el mensaje y no tuvo tapujos en su respuesta: “Diez días como poco, un mes como mucho y creo que tampoco llegamos en un mes”.

La respuesta de Santiago Maratea a un seguidor de Twitter Twitter: @santumaratea1

Luego le redobló la apuesta al usuario: “Pero tranqui, que tengo alta tolerancia a la frustración, por eso me va bien, nunca freno. ¿Vos Lauti? Te crees muy groso, pero nunca te arriesgaste a nada? Seguí riéndote amigo, venís muy bien”.

A las horas, el usuario que lo criticó borró su mensaje ante la viralización de la respuesta del influencer. Uno de los hinchas del “Rojo” tomó la palabra en la caja de comentarios: “No sé si es imposible, no tengo idea de a cuánto se podrá llegar. Lo único que se es que como hincha del ‘Rojo’ me diste una oportunidad de ayudar a mi club al que me dio tantas alegrías y pudimos muchos colaborar. Si llegamos no sé, pero que hay un antes y un después sin duda”.

También aprovechó a aclarar los mensajes de otro usuario, que reclamó que en pocos días no se avanzó mucho con la colecta. “Yo no diría que está igual, me fije y en los últimos 15 días se juntaron 152 millones de pesos y en total vamos recaudando más de 3 millones de dólares. Tenés unas ganas de que esto frene, pareces periodista”, remató.

En uno de los últimos tuits del día, el influencer hizo una captura de la cuenta de Mercado Pago donde se reciben las colaboraciones de los hinchas y de los amantes del fútbol que quieren aportar a la causa.

En la misma se ve un total de 750 millones de pesos, el cual será utilizado para pagar la deuda más urgente con el América de México, por el fichaje de Cecilio Domínguez en el 2019 y que es de casi 6 millones de dólares. La idea es que, a medida que se vaya juntando el resto del dinero, pagarán cada una de las deudas que tiene el equipo de Avellaneda.

