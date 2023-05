El picante cruce entre Santiago Maratea y Federico Bulos por la colecta de Independiente: “Si querés te lo comento”

escuchar

Este miércoles, en su visita a F90 (ESPN), el influencer Santiago Maratea protagonizó un tenso ida y vuelta con el periodista Federico Bulos, quien le preguntó por las dudas que generó su colecta para sanear la economía de Independiente en un sector del periodismo. Además, le consultó por el porcentaje destinado a cubrir los costos del fideicomiso.

“Que se dijera que a vos te correspondía un porcentaje, y que vos de alguna forma lo blanquearas: ¿cómo te llevás con eso?”, le consultó el periodista al invitado. Acto seguido, Maratea contestó: “Explicar es parte de mi trabajo y de la transparencia. Yo siento que la gente que cuestiona eso no son tantos. Últimamente, cuando me cuestionan eso en algún móvil, pregunto: ‘¿Alguien que piensa eso, que no está de acuerdo con lo que yo cobre, está acá?’. ¿Puedo discutir un mano a mano con esa persona, o estamos trayendo lo que dos o tres dijeron?”.

Desde ese punto de vista, el joven reiteró que “nadie piensa eso”, o “son muy pocos”, por lo cual, cuestionó la consulta del cronista: “Es medio al pe... estar reproduciendo la pregunta que hicieron tres, pero que después nunca me cruzo con esos tres”.

En su repregunta, Bulos recordó que, al día siguiente de la conferencia de la conferencia de prensa, “se difundió masivamente que vos te quedabas con un porcentaje, y saliste a explicarlo”. Y siguió: “Eso llamó la atención”.

Mientras hablaba, Santiago lo corrigió a Bulos, y comentó: “Lo dije en la conferencia de prensa”. A lo que Bulos contestó: “El primer día no lo dijiste, pero no importa: ¿vos te sentiste acusado por eso?”. Allí, el instagrammer le espetó, un poco incómodo: “No, porque por más que creas que no lo dije, lo dije; de hecho, me lo repreguntaron y lo volví a decir. Hubo un conflicto entre el día uno y día dos, que si querés, te lo comento, pero no tiene que ver con lo que evidentemente averiguaste”.

Luego, Maratea explicó qué parte de la colecta le corresponde, y admitió su error de comunicación, por el cual se disculpó. Además, aseguró que está “poco preparado”. “Es como que te diga que yo sólo me llevaría el 5%, y yo, más todos los gastos de abogados, sellos, contadores, auditores y trámites, es el 5,8%. Yo creo que ese error habla más de lo poco preparado que yo pueda estar, de lo profesional que no soy, que de la mentira. Es un error genuino de alguien que entendió mal. Y tampoco lo entendí mal; simplemente, lo pude explicar peor de lo que lo entendí”.

En apoyo a Bulos, el periodista Chavo Fucks aseveró que pensó “lo mismo” que a su colega en cuanto al desfase entre lo sucedido el primer y segundo día de la colecta, aunque creyó en su buena fe. “Me pareció mas un error de comunicación que otra cosa, pero hay que tener cuidado cuando hay tanta plata dando vueltas. Hay que ser claro y estar absolutamente convencido”, cerró.

LA NACION