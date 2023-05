Una periodista uruguaya fue insultada por un productor antes de una entrevista con Mauricio Dayub: “A mí no me habla así”

escuchar

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales la violenta discusión que se desató entre el productor teatral Mario Morgan y la periodista Verónica Chevalier en Uruguay. Todo ocurrió en el marco de una entrevista que se iba a llevar a cabo para promocionar la obra que Mauricio Dayub presentará en territorio uruguayo.

La situación sorprendió a la involucrada y generó repudio en las redes sociales. Por un malentendido con el horario de la entrevista, se dio lugar a una situación de maltrato e insultos contra la periodista. Todo ocurrió ante la mirada atónita del actor argentino, que intentó poner freno a los insultos.

La entrevista se arregló para darle difusión a El amateur, segunda vuelta, la obra de teatro de Dayub que se presentará primero en la Argentina y luego lo hará en Uruguay durante el 26, 27 y 28 de mayo. Por ese motivo, el protagonista de la obra lleva a cabo una serie de charlas con medios charrúas.

En este caso, era el turno de Canal 10, con una entrevista que estaba a cargo de Verónica Chevalier y que sería transmitida en vivo. Sin embargo, hubo un inconveniente que desató el problema. De acuerdo al video y la información que compartió en Twitter la periodista Ana Laura Román, en el horario pactado aún faltaba el móvil para realizar la transmisión. Por ese motivo, el mano a mano se demoró.

La agresión de un productor teatral a una periodista en Uruguay

Este problema desató el enojo del director teatral Mario Morgan, que también estaba presente en la escena. El video comienza con lo que parece ser la respuesta de Chevalier a un reclamo del hombre: “Era que bajábamos porque estábamos en la puerta. Yo le aclaré que era con hora a convenir”. Luego de esas palabras, su interlocutor respondió algo que no se llegó a escuchar en la grabación y la periodista enfatizó en que no le parecía correcta la forma del reclamo.

Ya molesta por lo ocurrido, Chevalier le indicó que la nota saldría al aire en diferido. “No se haga problema. La nota la voy a grabar, no la voy a sacar en vivo porque es una falta de respeto”, expresó. A continuación, le repitió el tema del horario y Morgan estalló.

“¡Hacé la nota y dejate de jod...!”, lanzó el productor. Ante el reclamo, Chevalier optó por suspender la entrevista. “A mí no me habla así”, sostuvo y le pidió disculpas a Dayub, quien observó toda la escena, por no llevar a cabo la charla.

Lejos de calmarse, Morgan explotó ante la suspensión de la entrevista y, de manera muy efusiva, agredió verbalmente a la periodista: “Anda a la p... madre que te recontra mil parió”. “No te doy una cachetada por el c...”, agregó mientras el argentino se puso en medio de ambos para intentar calmar las aguas.

La periodista uruguaya recibió mucho apoyo en redes luego de que se conoció la agresión que sufrió Captura

Después del hecho, Chevalier habló en el ciclo televisivo Arriba gente, del mencionado canal donde se emitiría la entrevista, y se refirió a la agresión que vivió. “Fue una situación muy dura, muy difícil de pasar. Físicamente no llegó a pasar nada afortunadamente, pero sí emocionalmente”, manifestó la periodista uruguaya, aún afectada por lo ocurrido.

LA NACION