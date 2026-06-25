El alocado festejo de Beccacece tras la agónica clasificación de Ecuador en el Mundial

La selección de Ecuador derrotó a Alemania por 2-1 y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que generó una explosión de alegría en Sebastián Beccacece. Así, el video de su celebración se viralizó en redes sociales y el entrenador consiguió revertir su imagen con el público ecuatoriano luego de un sinfín de críticas por las dos primeras fechas.

Tras lo que fue el Gonzalo Plata para ponerse por delante en el marcador, Beccacece gritó desaforadamente y corrió hasta la tribuna donde se encontraban sus seres queridos. Así, se trepó y abrazó a una mujer en lo que fue la gran imagen del triunfo.

¡¡EL EMOCIONANTE FESTEJO DE BECCACECE!! ¡¡LOGRÓ LA REMONTADA ANTE ALEMANIA Y SIGUE EN LA COPA DEL MUNDO CON ECUADOR!!



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De igual manera, el primer gol también lo había gritado de forma especial, aunque no con la locura del segundo. Lo que se pudo comprender luego fue que se lo dedicó a este mismo grupo de mujeres. Luego de quedar en el centro de las críticas por perder con Costa de Marfil y empatar con Curazao, Beccacece consiguió la necesitada victoria y lo hizo en el partido más difícil.

¿A QUIÉN BUSCÓ? El EUFÓRICO festejo de Beccacece... ¿con dedicatoria especial?



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Este triunfo de Ecuador significa apenas la segunda clasificación de La Tri a la siguiente etapa del Mundial, ya que en 2002, 2014 y 2022 se quedó afuera en fase de grupos, mientras que 2006 era el único registro positivo. Por eso, en su quinta participación en una Copa del Mundo, el entrenador argentino consiguió entrar en la historia grande de la selección liderada por Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié.

Cómo llegó Ecuador al Mundial 2026

Contrario a lo que muchos recuerdan, la selección ecuatoriana terminó las Eliminatorias Sudamericanas en la segunda posición, por detrás de Argentina. Gracias a sus 29 puntos en 18 partidos, donde apenas perdieron dos encuentros y comenzaron con -3 por una sanción de la FIFA, los dirigidos por Beccacece hicieron una campaña histórica para ingresar a la Copa del Mundo.

Además, esos dos partidos perdidos fueron ante Argentina y Brasil, las dos selecciones más grandes de CONMEBOL. Vale remarcar que Sebastián Beccacece estuvo solo ante la Canarinha, ya que el entrenador para el inicio de las Eliminatorias fue el español Félix Sánchez Bas.

Félix Sánchez Bas dejó el cargo tras quedar eliminado ante Argentina OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con este último se vivió el momento de mayor incertidumbre para los ecuatorianos entre cada Mundial, ya que el desempeño en la Copa América 2024 fue tan flojo que acabaron en la segunda posición de su grupo luego de perder contra Venezuela. Por este motivo, tuvieron que enfrentar a la selección argentina y cayeron en los cuartos de final, lo que fue muy cuestionado y terminó con la salida del español.

Al quedar en la segunda posición de las Eliminatorias Sudamericanas, el público ecuatoriano quedó con una vara muy alta y por eso consideraban imperdonable caer en la fase de grupos del Mundial 2026, incluso con una historia muy negativa para La Tri en esta competencia. Ahora, Beccacece quedó ante un excelente escenario para su futuro y espera para conocer a su rival en dieciseisavos de final, que por ahora es Inglaterra.