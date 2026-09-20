El alocado festejo del Cholo Simeone tras el triunfo de Atlético sobre el Real Madrid

El entrenador argentino Diego “Cholo” Simeone estalló de alegría y euforia tras el triunfo de Atlético de Madrid por 2 a 1 sobre Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

El Cholo vivió con tensión los últimos minutos del encuentro correspondiente a la séptima fecha de La Liga. Con el resultado todavía abierto, siguió cada acción desde el borde del campo. Cuando llegó el pitazo final, liberó toda la tensión acumulada.

Cholo Simeone

En un video difundo en redes se lo ve saltando, levantando los brazos y junto al banco de suplentes. Mientras los jugadores comenzaban a festejar sobre el campo de juego, Simeone caminó de manera acelerada hacia la zona de vestuarios, todavía visiblemente exaltado por la victoria obtenida.

Una victoria importante

El triunfo tuvo un valor especial para Atlético de Madrid por tratarse de un clásico y por el contexto de La Liga.

Con este resultado, Atlético de Madrid sumó 16 puntos, ubicándose en la 2 posición, mientras que Real Madrid tiene 15 unidades, en la 3 posición en la tabla.

Jugadores del Atlético Madrid festejan la victoria ante Real Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

El partido arrancó con una amonestación para el Cholo Simeone, que a los cuatro minutos del primer tiempo profirió un insulto al árbitro desde el banco de suplentes.

El encuentro se destrabó en la segunda parte, marcado por la expulsión de Dean Huijsen a los 51 minutos, lo que obligó al Real Madrid a reordenarse. A los 53 minutos, Alejandro Grimaldo marcó el primer gol de penal. Poco después, a los 59 minutos, Jonathan David marcó el segundo gol tras asistencia de Giuliano Simeone. Sobre el cierre, a los 89 minutos, Antonio Rüdiger marcó el gol del descuento tras asistencia de Bernardo Silva.

Atlético Madrid quedó tercero en La Liga tras el triunfo

El Atlético de Madrid dominó gran parte de las acciones, reflejado en un 61% de posesión frente al 39% del Real Madrid. El equipo local fue más incisivo al arco, registrando 18 tiros totales y 9 a puerta, comparado con los 8 tiros y 3 a puerta de la visita. La superioridad numérica tras la tarjeta roja a Huijsen fue determinante para que el Atlético de Madrid pudiera controlar el ritmo hasta los instantes finales.