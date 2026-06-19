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El árbitro de Estados Unidos vs. Australia se acalambró en medio del partido y estallaron los memes

El alemán Felix Zwayer sufrió una lesión al final del partido del Mundial 2026 y la reacción en redes sociales no se hizo esperar

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El árbitro de EEUU vs Australia se acalambró en medio del partido y estallaron los memes
El árbitro de EEUU vs Australia se acalambró en medio del partido y estallaron los memesCaptura TV

Estados Unidos derrotó a Australia por 2 a 0 y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque el foco del público quedó de forma insólita en el árbitro alemán Felix Zwayer. Cerca del final del partido, más precisamente en el tiempo adicionado, el referí cayó acalambrado al suelo y tuvo que ser ayudado por un jugador australiano para poder recuperarse y seguir.

Casi a los 93 minutos del partido, la transmisión del partido mostró que Zwayer estaba tirado en el césped y la imagen llamó la atención de todos, ya que no es habitual que los árbitros se lesionen. Por eso, fue atendido hasta por un jugador de Australia, quien lo ayudó a estirar su pierna acalambrada. Algunos segundos después, la cuarta referí le llevó una pequeña botella con una bebida desconocida y, tras esto, el alemán pudo terminar el encuentro sin mayores problemas.

Los mejores memes del calambre del árbitro

La furia de los aficionados australianos se hizo notar rápidamente
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