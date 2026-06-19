El árbitro de Estados Unidos vs. Australia se acalambró en medio del partido y estallaron los memes
El alemán Felix Zwayer sufrió una lesión al final del partido del Mundial 2026 y la reacción en redes sociales no se hizo esperar
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Estados Unidos derrotó a Australia por 2 a 0 y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, aunque el foco del público quedó de forma insólita en el árbitro alemán Felix Zwayer. Cerca del final del partido, más precisamente en el tiempo adicionado, el referí cayó acalambrado al suelo y tuvo que ser ayudado por un jugador australiano para poder recuperarse y seguir.
INCREÍBLE MOMENTO EN ESTADOS UNIDOS-AUSTRALIA: ¡LE TIRÓ AL ÁRBITRO!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2026
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Casi a los 93 minutos del partido, la transmisión del partido mostró que Zwayer estaba tirado en el césped y la imagen llamó la atención de todos, ya que no es habitual que los árbitros se lesionen. Por eso, fue atendido hasta por un jugador de Australia, quien lo ayudó a estirar su pierna acalambrada. Algunos segundos después, la cuarta referí le llevó una pequeña botella con una bebida desconocida y, tras esto, el alemán pudo terminar el encuentro sin mayores problemas.
Los mejores memes del calambre del árbitro
Se lesionó el árbitro en Estados Unidos - Australia— Esperme (@Espertma_) June 19, 2026
A este mundial no le falta nada pic.twitter.com/3575QdngIb
Se lesionó el árbitro pic.twitter.com/GIpPWxYaIS— Dany 🕊️⌛️🕊️ (@2_0dany) June 19, 2026
Katia Itzel esperando la lesión del árbitro central pic.twitter.com/OABoYlmmIf— ︎ ︎ ︎ ︎• (@Hidalg0CT) June 19, 2026
El partido más normal en este mundial: pic.twitter.com/QJ02jybDO0 https://t.co/lqiN7ARNv3— Jeff (@JeffFcb14) June 19, 2026
el árbitro cuando vio a la cuarta entrando a la cancha pic.twitter.com/o2A0An2pli— facuvs (@facuvs_) June 19, 2026
Jajajaja!!! Le dio calambre al árbitro… ya lo he visto todo 🤣🤣🤣🤣🤣— Viuda de la Ola Verde (@erijozata) June 19, 2026
Adoro el Mundial pic.twitter.com/9hAOVcBeW0
El árbitro:pic.twitter.com/SBLuu5MNfX— MateoRM (@MateoRM188) June 19, 2026
SE LESIONÓ EL ÁRBITRO https://t.co/Rf0TEoMmVC pic.twitter.com/2eNfvQDGc2— Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) June 19, 2026
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