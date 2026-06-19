Estados Unidos vs. Australia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

A la espera de la confirmación oficial de las alineaciones minutos antes del inicio, los informes de la prensa deportiva anticipan que Estados Unidos repetirá su estructura base con un 4-3-3 flexible.

Mauricio Pochettino, director técnico de los Yanks, apostaría por un mediocampo dinámico para el partido contra Australia FREDERIC J. BROWN - AFP

Mauricio Pochettino, director técnico de los Yanks, apostaría por un mediocampo dinámico, con capacidad para presionar y llegar al área, acompañado por extremos veloces y un centrodelantero referencia. La idea es sostener una presión alta, circulación rápida y amplitud constante para abrir la defensa rival.