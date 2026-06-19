Estados Unidos vs. Australia, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido del Grupo D se disputará a las 16 horas en el Seattle Stadium; todos los detalles del encuentro
Posible formación de Estados Unidos
A la espera de la confirmación oficial de las alineaciones minutos antes del inicio, los informes de la prensa deportiva anticipan que Estados Unidos repetirá su estructura base con un 4-3-3 flexible.
Mauricio Pochettino, director técnico de los Yanks, apostaría por un mediocampo dinámico, con capacidad para presionar y llegar al área, acompañado por extremos veloces y un centrodelantero referencia. La idea es sostener una presión alta, circulación rápida y amplitud constante para abrir la defensa rival.
El presente de ambos seleccionados
Ambos equipos llegan al choque con el ánimo en alza tras sus debuts exitosos en la competencia. EEUU arriba tras una contundente victoria por 4-1 frente a Paraguay, demostrando una alta eficacia ofensiva. Por su parte, Australia también llega tras sumar de a tres luego de imponerse por 2-0 ante Turquía en su primera presentación.
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Australia
El partido entre Estados Unidos y Australia podrá verse EN VIVO por DSports , TyC Sports, Paramount+, Flow (Canal 119), desde las 26 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Estados Unidos vs. Australia.
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