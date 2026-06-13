El avasallante debut de EE.UU. contra Paraguay enciende una inesperada ilusión mundialista entre los norteamericanos

WASHINGTON.- Un partido inaugural de la Copa del Mundo “casi perfecto lleva a la selección de Estados Unidos a territorio desconocido”; “arranque de ensueño”; una goleada que “inunda de esperanza a los anfitriones”, “una exhibición ofensiva dominante” y “un sueño californiano”.

Estados Unidos no salía aún de su asombro por el debut del equipo nacional -conducido por el argentino Mauricio Pochettino- anoche en el SoFi Stadium en Los Ángeles, con un triunfo 4-1 sobre Paraguay tan brillante como sorpresivo que logró encender la mecha mundialista en el principal anfitrión del Mundial.

El director técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, en partido contra Paraguay, en Los Angeles. FREDERIC J. BROWN - AFP

En un país en el que el fútbol -es sabido- corre muy de atrás respecto a otros deportes que apasionan a los norteamericanos, la actuación del seleccionado nacional, avasallante por amplios pasajes del partido, generó imágenes que antes podían intuirse impensadas: fan fests y bares con miles de hinchas enfervorizados -de Los Ángeles a Atlanta, de Miami a Washington y Kansas City-, y una ilusión que ya se instaló.

“Los aficionados estadounidenses que seguían el partido por todo el país seguramente empezaron a preguntarse: ¿podría Estados Unidos ganar la Copa del Mundo?“, señaló en The Athletic el periodista Henry Bushnell, que calificó el debut como “cercano a la perfección”.

“La respuesta pragmática es: calma. Al fin y al cabo, es solo un partido. Pochettino insistirá en ese mensaje durante los próximos días. Los jugadores mantendrán la cabeza fría", añadió en su crónica sobre el partido, en la que de todas formas destacó que sí “comenzó una etapa —o al menos un mes— de verdadera ambición“.

La celebración de la selección de Estados Unidos luego de la goleada sobre Paraguay en Los Ángeles. VALERIE MACON - AFP

Con el presidente Donald Trump ausente en el estadio -envió al secretario de Estado, Marco Rubio, al frente de la delegación de funcionarios- la Casa Blanca reaccionó a la goleada con una escueta publicación en X -“USA! USA! USA!”- en la que reposteó una imagen de la goleada de la cuenta oficial del seleccionado norteamericano.

Se espera alguna reacción del mandatario -adepto al uso de su red Truth Social-, que el día previo al partido dialogó por teléfono con Pochettino para darle un mensaje de apoyo al entrenador y a todo el plantel.

“Solo quería decirte que eres un tipo fantástico. Un fantástico entrenador”, le dijo Trump al ex director técnico del Tottenham. “Estoy al tanto de tu récord y de tu éxito. Sé lo grandiosos que son los jugadores. Tienes grandes posibilidades de llegar a la final. Solo quiero desearte mucha suerte”, amplió.

Last night, we received a message of support from POTUS ahead of our World Cup journey. pic.twitter.com/MVPITGldtS — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

“En una ciudad que domina a la perfección el lenguaje del brillo y el glamour, Estados Unidos encontró a un nuevo y llamativo protagonista para un acto inaugural que sugería algo más grande: tal vez incluso un éxito de taquilla veraniego“, escribió Rick Maese en The Washington Post, que destacó que la ráfaga de tres goles en la primera mitad “disparó las esperanzas, las expectativas y el clamor dentro de un estadio que, de repente, estaba listo para creer”.

Ese 3-0 del primer tiempo sorprendió hasta al estadístico Nate Silver, reconocido como un gurú electoral en Estados Unidos. “Sé que Paraguay, de local, etcétera... pero esta fue literalmente la mejor primera mitad de fútbol en la Copa del Mundo para la selección norteamericana en 96 años”, escribió en X, con la referencia histórica al primer Mundial de 1930, en Uruguay.

Fans in Kansas City and Los Angeles were absolutely loving the @USMNT's HUGE win over Paraguay to open the 2026 FIFA World Cup 🗣️ pic.twitter.com/XsoDjPRo4l — FOX Sports (@FOXSports) June 13, 2026

Justamente, en ese torneo Estados Unidos logró su mejor posición histórica. Fue tercero, tras perder 6 a 1 la semifinal contra la Argentina del goleador Guillermo Stábile.

“Al disputarse en un estadio futurista repleto de cada detalle típico de la cultura estadounidense, realmente parecía una fantasía futbolística escrita a poca distancia, en Hollywood“, describió en su crónica del partido de anoche Dana O’Neil, de la cadena CNN.

The USA crowd is absolutely cooking. Freedom 250’s FIFA World Cup Fan Zone totally understood the assignment. Let’s keep the energy coming throughout the rest of the series.



The Freedom 250 FIFA Fan Zone is open until July 19, 2026. pic.twitter.com/zECTEzU6nj — Freedom 250 (@Freedom250) June 13, 2026

“El hecho de que todo esto ocurriera en el marco del Mundial marca, por supuesto, un punto de inflexión. Destacar en este deporte en particular ha sido algo esquivo para los norteamericanos. Estados Unidos ha tenido que ceder la supremacía al resto del mundo, sin haber logrado siquiera que arraigara su propia denominación para este deporte. Es por eso que la responsabilidad que recae sobre esta selección ha sido tan pesada“, añadió.

Giovanni Reyna celebra su gol contra Paraguay, en Los Ángeles. PATRICK T. FALLON - AFP

Los Angeles Times, principal diario de la gran ciudad de la costa oeste norteamericana, resaltó que los hinchas “rugieron” en el SoFi Stadium, y que el primer encuentro de la Copa del Mundo en suelo estadounidense “en más de una generación” marcó el inicio de “un torneo con el potencial de cambiar el rumbo del fútbol en este país para la próxima generación”.

“Un sueño californiano: debut espectacular en la Copa del Mundo para Estados Unidos, que exhibe garra y un juego de equipo sólido en una histórica victoria 4-1 sobre Paraguay", reportó The Wall Street Journal.

The USA soccer fans are loving this early 1-0 lead over Paraguay at the FIFA Freedom250 World Cup fan zone here at the National Mall in Washington! #USMNT #WorldCup pic.twitter.com/9nqyIU8ntL — Michael Lipin (@Michael_Lipin) June 13, 2026

“Una noche absolutamente brillante para los estadounidenses en la Copa del Mundo”, escribió, por su parte, el analista Patrick Snell. “Sin dejarnos llevar por la euforia, hay que reconocer la magnífica actuación. Ese cuarto gol fue de una calidad excepcional: más de 20 pases previos a una definición absolutamente sublime de Giovanni Reyna", en modo tres dedos, completó.

En su reporte del partido, Bushnell no dudó en afirmar que el equipo de Pochettino “va en ascenso”, aunque remató con un recordatorio de cómo fluyen las pasiones deportivas en Estados Unidos: “Sinceramente, lo único malo es que ahora tenemos que esperar siete días hasta el próximo partido. Y que hoy los Knicks volverán a acaparar la atención de todo el país".