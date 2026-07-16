El beso de Lionel Scaloni con su mujer Elisa Montero tras el triunfo histórico de la Argentina ante Inglaterra

Garra, corazón y fútbol. La selección argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra, igual que en los cuartos de final del Mundial del 86, y clasificó a la final de la Copa del Mundo. Fue un partido que tuvo de todo: sufrimiento, agonía, lágrimas y gritos eufóricos de gol. Los futbolistas festejaron en el campo de juego, saltaron de alegría y tuvieron la posibilidad de festejar junto a sus familiares y amigos. Y nadie se privó de hacerlo, mucho menos Lionel Scaloni. El DT vivió un momento muy especial en el banco de suplentes junto a su esposa Elisa Montero y se volvió viral.

Tras la victoria, varios de los jugadores se acercaron a la tribuna para saludar a sus parejas, hijos, padres y amigos. Otros, en tanto, se quedaron en la cancha del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta esperándolos. Scaloni recibió a su mujer, Elisa Montero, y a sus dos hijos, Ian y Noah, que lucieron orgullosos la camiseta argentina.

Mi momento favorito post partido es cuando enfocan a scaloni abrazando a la mujer pic.twitter.com/4BDKFvNwnC — lud🇦🇷☀️ (@scalwt) July 15, 2026

En la transmisión de TyC Sports se pudo ver el romántico momento en el que el DT y su mujer se fundieron en un amoroso abrazo y se dieron un beso justo en el banco de suplentes, y las imágenes no tardaron en viralizarse. “Mi momento favorito postpartido es cuando enfocan a Scaloni abrazando a la mujer”, escribió un usuario de X.

Scaloni y Montero están juntos desde 2009 y tienen dos hijos en común, Ian y Noah DeFodi Images - DeFodi Images

Ahora, todo está focalizado en la gran final. El domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), la Argentina y España se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque alguno podría presuponer que Scaloni podría tener una dicotomía —puesto que su esposa y su hijo menor nacieron en Mallorca, España, y de hecho viven de manera permanente allí—, él tiene muy en claro el panorama de la final. “Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento; vamos a intentar ganarles”, dijo en la conferencia de prensa possemifinal.