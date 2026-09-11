El blooper del rival que aseguró la clasificación a octavos de la selección femenina en el Mundial Sub 20

La selección femenina Sub 20 venció 3 a 2 a México -después de haber estado 2 a 1 abajo en el marcador- en la última fecha del Grupo A del Mundial de Polonia y se metió por segunda vez en su historia en los octavos de final de la competición.

El equipo de Christian Meloni se aseguró el pase a los 90 minutos luego de un blooper cometido por la defensa rival.

El gol de Delgado que le dio la clasificación a la selección

La albiceleste comenzó con el pie derecho el partido con el gol de Annika Paz a los 29 de la primera parte. La jugada inició con un quite en la mitad de la cancha y continuó con una asociación de pases hasta la habilitación en profundidad de Luisana Araya para Camila Ochoa en el sector derecho. La defensora realizó un centro perfecto en velocidad y Paz anotó de cabeza.

Sin embargo, en una ráfaga de poco más de cinco minutos Deiry Ramírez anotó un doblete -a los 36 y a los 42- y colocó a las mexicanas 2 a 1 arriba. Recién a los 78, Alma Velasco igualó para Argentina.

Si bien el empate le servía para seguir en la Copa del Mundo, el desahogo llegó a los 92 con el gol de Dolores Delgado: la delantera argentina, con presente en Real Madrid, aprovechó la desinteligencia entre la defensora Berenice Ibarra y la arquera Camila Vázquez para convertir el 3 a 2.

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