El calvario de una exfigura del fútbol: “Estaba cubierto de sangre que no era mía; en ese momento olvidé la agonía que sentía y mi corazón se hundió”

El exfutbolista Jermaine Pennant atravesó una situación de extrema tensión en las calles del norte de Londres. El deportista, recordado por sus pasos en instituciones prestigiosas como Arsenal, Liverpool, Leeds United y Stoke City, sufrió heridas de consideración tras el ataque de un pastor alemán mientras paseaba a su mascota. El incidente dejó al inglés con lesiones profundas en su pierna derecha y requirió una intervención médica de urgencia. Pennant recibió más de 50 puntos de sutura en el centro hospitalario donde pasó la noche tras el violento episodio.

El pasado 30 de marzo, Jermaine Pennant participó de un partido de leyendas de Liverpool Instagram (@jermaine7pennant)

El actual comunicador de 43 años relató los hechos mediante su cuenta personal de Instagram (@jermaine7pennant) y amplió detalles en diálogo con el periódico británico The Sun. Según el testimonio del deportista, el conflicto comenzó cuando el perro desconocido se lanzó contra King, un ejemplar de la raza Akita Americano que acompañaba a Pennant. El exjugador intentó separar a los animales para defender a su mascota, pero el pastor alemán cambió su objetivo inicial y centró su agresividad en él. “Fui atacado por un pastor alemán, intenté proteger a King, pero el perro me mordió la pierna”, relató Pennant sobre el inicio del altercado.

Pennant compartió un cariñoso mensaje de agradecimiento para su mascota en redes sociales Captura Instagram (@jermaine7pennant)

La situación escaló en intensidad cuando el futbolista quedó inmovilizado sobre el suelo. El animal mantuvo el agarre durante varios segundos, lo que generó una presión severa en la zona afectada. “Estaba en el suelo con el perro todavía agarrado, sin dar señales de soltarme, hasta que King intervino porque no sabía lo que estaba pasando”, detalló el deportista ante The Sun. La intervención de su propio perro resultó determinante para detener la agresión. El Akita Americano logró ahuyentar al atacante y alejó al animal de su dueño, lo que permitió cesar el ataque físico.

King suele estar presente en las publicaciones de Jermaine Pennant

Pennant reconoció la importancia del accionar de King tras advertir la gravedad de lo sucedido. “Me salvó la vida, si King hubiera sido un perro más pequeño, no habría habido ninguna posibilidad”, afirmó el ex Arsenal y Liverpool. El futbolista reveló además un momento de gran angustia inicial al observar que su mascota presentaba manchas de sangre. Temió por la integridad de King, aunque pronto confirmó que el animal apenas sufría una lesión menor en su pierna. “King salió ileso, solo con un pequeño mordisco, pero estaba cubierto de sangre que no era mía. En ese momento olvidé la agonía que sentía y mi corazón se hundió”, describió mediante redes sociales.

Jermaine Pennant mostró la gravedad de su lesión y fue viral en redes Instagram (@jermaine7pennant)

Tras el episodio, el exmediocampista se trasladó al hospital para recibir asistencia profesional. Los médicos trataron las cuatro mordeduras registradas en su extremidad derecha y le aplicaron más de 50 puntos de sutura. El personal de salud informó al paciente sobre la posibilidad de necesitar una cirugía plástica reconstructiva debido a la profundidad de una de las heridas.

Pennant deberá cuidar de su pierna para no sufrir una infección Instagram (@jermaine7pennant)

Actualmente, Pennant se recupera en su hogar bajo el cuidado de su pareja, Mimmi Montgomery, a quien agradeció por la asistencia brindada. A pesar de la severidad del ataque y las lesiones resultantes, el exdeportista optó por no presentar una denuncia formal ante las autoridades policiales. El caso subraya el riesgo de los incidentes con canes de gran porte en entornos urbanos y destaca el vínculo estrecho entre los dueños y sus mascotas en situaciones de peligro real.