El “cameo” de Emiliano Dibu Martínez en plena entrevista que enfureció a los colombianos

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser protagonista en otra jornada victoriosa de la Selección argentina, que derrotó 1-0 a su par de Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y estiró su racha de invictos a 29 partidos.

El arquero albiceleste tuvo otra noche soñada, con la valla invicta, una sólida actuación bajo los tres palos e incluso una pizca de suerte en alguna jugada que pudo haber terminado en gol en contra. Pero al igual que ocurrió en la Copa América de Brasil -precisamente, ante el mismo rival-, Dibu también se destacó por lo extrafutbolístico.

El video viral de Dibu Martínez después del triunfo ante Colombia

Como el partido se jugó en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, el equipo que comanda Lionel Scaloni aprovechó la oportunidad para llevar el preciado trofeo que consiguieron en Brasil y compartirlo con el público. Por eso, una vez que terminó el partido, los jugadores dieron la vuelta olímpica alzando la Copa y tuvieron su merecido festejo con los hinchas.

Luego de una celebración grupal a puro abrazo y cánticos, fue el turno de mostrar la Copa América individualmente. El primero en hacerlo fue el arquero surgido en el Club Atlético Independiente, que no dudó en tomar el trofeo con sus manos y recorrer toda la cancha mientras los espectadores coreaban su nombre.

Lo que Dibu no se dio cuenta es que durante su recorrido por el campo de juego, los apesadumbrados futbolistas de la Selección colombiana, que están cada vez más lejos de la clasificación al Mundial de Qatar 2022, seguían dando notas para los medios de su país. Por eso una cámara que estaba filmando la entrevista pospartido al arquero colombiano Camilo Vargas, captó al marplatense en pleno festejo.

El cameo de Dibu Martínez en plena entrevista con el arquero colombiano (Foto: Captura de video)

El video con la insólita escena se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y generó todo tipo de comentarios. “Este pibe me da años de vida”, aseguró un usuario. “No puede ser lo de este tipo”, dijo otro. “Necesito saber que no fue a propósito, para que sea mejor aún”, apuntó otro tuitero. “El Dibu Martinez, qué loco que está”, escribió otro en recuerdo al cantito clásico del Pity Martínez. “¡Te amo Dibu!”, confesó una tuitera y otra agregó: “Es un nene, lo amo”.

El actual arquero del Aston Villa de Inglaterra está viviendo un auténtico romance con los hinchas de la Selección argentina. Desconocido para muchos porque ni siquiera llegó a debutar en primera división con la camiseta del “Rojo” de Avellaneda, Martínez se convirtió en una pieza clave de la llamada “Scaloneta” a fuerza de actuaciones decisivas y mucho carisma.

Dibu Martínez celebró un nuevo triunfo de la Selección argentina (Foto: Twitter)

Tras el gran triunfo en tierras cordobesas, que no contó con la presencia de jugadores clave como Lionel Messi, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, Dibu saludó a los usuarios a través de su cuenta de Twitter oficial y le agradeció al público por el apoyo recibido. “Gracias a todos por el amor que nos brindaron, seguimos creciendo y seguimos ilusionados”, aseguró el arquero y agregó: “Vamos por más, Argentina”, en clara referencia al próximo gran objetivo de la Selección: alzar la Copa del Mundo en Qatar.