Un exarquero de la selección advirtió al “Dibu” Martínez por sus exabruptos: “Se lo come el personaje”

“Dibu” Martínez se convirtió en un personaje en sí mismo tras sus ya legendarios gestos en la tanda de penales frente a Colombia en la Copa América. Al margen de sus innegables aptitudes futbolísticas, el arquero tomó trascendencia entre los hinchas argentinos también por su excéntrica personalidad, que es objeto de debate incluso puertas adentro del vestuario. En el ámbito periodístico, el exarquero “Nacho” González, que atajó cuatro partidos con la selección en 1997 y estuvo cerca de formar parte de la nómina final del equipo de Daniel Passarella para Francia 98′, fue otro de los que reparó en el comportamiento extradeportivo de Emiliano.

“Se lo está, de a poquito, comiendo el personaje. Ojalá volvamos al (’Dibu’) del comienzo. Para mí, se está excediendo un poco”, lanzó González sin medias tintas este lunes por la tarde en TyC Sports. Al mismo tiempo, “Nacho” marcó cuál fue el límite que cruzó su colega. “Hasta los penales estuvo bien, me gustaba el chamuyo. Me encantó. Pero todo lo que vino después...”, diferenció en relación a sus actitudes frente al Manchester United en la mismísima Premier League y en cuanto sus polémicas publicaciones en Instagram que escalaron hasta el gobierno de Chile.

Asimismo, dijo que si fuera su entrenador de arqueros, le explicaría por qué debe bajar las revoluciones y realizó una inesperada comparación entre el caso “Dibu” y el vínculo entre la prensa y los futbolistas: “Trataría de analizar ciertas cosas. Porque esto te pega la vuelta, viste. Esto es como pelearnos con ustedes (NdeR: los periodistas) cuando éramos jugadores de fútbol. Te peleás con la prensa, y a la larga, en algún momento, te va a ir mal. Esto es lo mismo. Y más en el arco. Estás expuesto al error en cualquier momento”.

A su vez, calificó al gesto viral de Martínez en la Copa América ante el equipo cafetero como “un poco fuerte”. “También lo estamos olvidando...”, añadió. Luego, reiteró su punto de vista sobre el tema, aunque no sabe si eso afectará a su prominente carrera: “Para mí, está un poco por demás la actuación. No sé si lo va a perjudicar o no”. Por último, el exfutbolista de Racing Club y Newell’s Old Boys diferenció su accionar del de Martínez. “No les hablo, nunca les hablé (a los rivales). Yo tengo una forma de manejarme en la vida... Me quedé afuera de un Mundial ahí sobre la raya por una toma de decisión equivocada”, dijo enigmático.