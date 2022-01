El Chapa Retegui fue designado subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires

Ya no se lo verá a Carlos “Chapa” Retegui con las Leonas y los Leones, al menos por un tiempo. El ex entrenador de hockey de ambas selecciones fue presentado este jueves en el complejo polideportivo de Parque Patricios como nuevo subsecretario de deportes de la Ciudad de Buenos Aires, un cambio que sorprendió, no sólo por su alejamiento del deporte, sino porque lo hace desde una vereda política opuesta a la que supo ocupar.

Luis Lobo había ocupado ese cargo hasta el 29 de junio de 2020, función que culminó tras el escándalo que se originó por su presencia en un campeonato de paddle durante la cuarentena obligatoria a causa del Covid-19. Por este motivo en el último año y medio el puesto estaba vacante.

“Me llamaron para contarme que quieren que Buenos Aires sea una de las ciudades más innovadoras, inclusivas y de desarrollo del mundo. Con el apoyo total de parte de Horacio (Rodríguez Larreta), Felipe (Miguel) y Martín (Lousteau). Y con muchos proyectos, programas e ideas para llevar adelante, decidí sumarme”, le contó Retegui a LA NACION.

Retegui llegó al gobierno porteño de la mano de Martín Lousteau, quien dio buenas referencias del exentrenador al actual Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con el objetivo de aportar aire fresco y experiencia a la gestión. “Martín conoce al Chapa desde hace varios años y tuvo durante este tiempo muchas charlas. Es un tipo con compromiso por lo público y tiene una visión de la sociedad con la que coincidimos. Sabe armar equipos y convocar desde el prestigio que bien ganado tiene”, dijeron fuentes cercanas a Lousteau sobre el DT, campeón olímpico con los Leones en Río 2016.

Cambio de Frente

Se sabe que Retegui siempre mantuvo una buena relación con Aníbal Fernández, actual presidente de la Confederación Argentina de Hockey (CAH), y fue así como de su mano llegó al kirchnerismo. Entre 2015 y 2019 ejerció el cargo de como concejal del municipio bonaerense de San Fernando, de donde es oriundo. Incluso antes se desempeñó como Director Nacional de Deporte social. Pero al haber tenido tan poca participación en el concejo deliberante local, decidió retomar con su actividad deportiva.

Antes de asumir ese cargo, y cuando existían rumores sobre su posible candidatura para intendente del municipio, lo negó de manera rotunda y con un claro mensaje de su posición kirchnerista. “Yo estoy alineado con Cristina. Soy leal. Lo que ella considere es lo que voy a hacer a futuro. Hoy estoy haciendo lo que me pidió, que es recorrer el país llevando deporte para incluir socialmente. Ella me pidió que trabaje para todos los argentinos”, dijo en septiembre de 2014, en declaraciones que reprodujo la agencia Télam.

Ante la inevitable pregunta sobre su cambio de “cuadro” político, Retegui respondió a este diario: “Mis amigos, a los 52 años, los elijo yo. Tengo amigos -y de los buenos- en los dos grupos políticos. Nosotros somos deporte y el deporte es equipo. ¡Y yo soy argentino! Lo que pueda sumar, lo sumo. Las críticas... van a estar. Siempre que uno haga, van a estar... Las tomaremos positivamente. Y a dar lo mejor. Tenemos vía libre para articular con los municipios y con las provincias. Es lo que haremos. Los amigos seguirán siendo amigos. Y te agrego que invitamos a todos a ser parte y participar, con programas, proyectos, ideas... Lo que sume es bienvenido, no hay que dejar ningún detalle librado a la suerte”.

Presentación y promesas

Si bien esta mañana fue la presentación oficial en el complejo polideportivo de Parque Patricios, su cargo estará en vigencia el próximo jueves 20, día en el cual asumirá. “Es un honor sumarme a un proyecto tan importante. Mi intención es que la ciudadanía se vuelque al deporte, ya que el deporte esté vinculado a la vida saludable y a los valores que nos enseñan en casa y en el colegio. Quiero un proyecto deportivo sustentado en el tiempo y quiero que la Ciudad de Buenos Aires sea la mejor ciudad deportiva de Latinoamérica”, señaló Retegui durante el acto.

Horacio Rodríguez Larreta, junto a Martín Losteau y Felipe Miguel presentando al nuevo Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires Walter Carrera/GCBA - GCBA

Retegui anunció luego de la finalización de los Juegos Olímpicos de Tokio que dejaba la dirección técnica de los seleccionados nacionales de hockey sobre césped para asumir nuevas actividades. Acerca de los proyectos que planea poner en marcha, explicó: “Nuestra idea, y digo ‘nuestra’ porque seremos un equipo, es sumar a lo que se viene haciendo en la gestión. Continuar y agregar proyectos y programas, como concretar un centro de alto rendimiento que esté a la altura de los mejores del mundo”.

Y agregó: “Queremos reconocer a los exdeportistas que le dieron años de su vida para representar al país, queremos estar, ayudar y acompañar. Y a los que están, que sientan el apoyo incondicional de nuestra parte. Es nuestra obligación escucharlos, acompañarlos y apoyarlos en gratitud a todo lo que hicieron por nuestro deporte y por la bandera argentina”.