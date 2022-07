Carlos Tevez le disparó con dureza a Carlos Retegui: “El fútbol no es para cagones”

Apareció en escena. Como entrenador rompió el silencio. Carlos Tevez habló por primera vez tras haber asumido como entrenador de Rosario Central. El Apache, luego de la derrota ante Aldosivi, se expresó acerca de esta nueva experiencia que atraviesa, pero lo más saliente fueron sus palabras para con Carlos Chapa Retegui, el secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, que en un principio iba a trabajar en su cuerpo técnico, pero a último momento se corrió del proyecto.

“ Retegui fue desprolijo , porque prefirió más un compromiso político que su sueño. No solamente faltó a su palabra conmigo, sino también con mis hermanos y a mi familia. Yo me entero de que no iba a venir a Central por los periodistas, entonces eso me dolió mucho”, dijo Tevez en una charla con TyC Sports.

El nuevo DT de Rosario Central Carlos Tévez durante un entrenamiento. Marcelo Manera

Lejos de moderar su discurso, el Apache continuó contra Retegui. “Me hago cargo que lo de Retegui fue desprolijo, porque esperaba que viniera de frente y me lo dijera en la cara. Estoy más sorprendido que nadie de que no este acá, pero él priorizó lo político y en eso le falló a mucha gente. El fútbol no es para los cagones, hay que poner el pecho e ir al frente ”.

“No voy a hablar más con él. Con una persona que trabaja de esa manera no se puede hablar nada. Tengo palabra, y cuando doy mi palabra la cumplo. A mí nadie me maneja la vida”, afirmó el Apache.

Las frases de Tevez resuenan con fuerza en el ambiente de Central. Hasta el momento, su carrera como DT del conjunto Canalla no comenzó de la mejor manera, ya que a la baja en un principio de Carlos Retegui como ayudante de campo -fue reemplazado por Mario Pobersnik- , se le sumaron las duras caídas frente a Gimnasia y Aldosivi en sus dos primeras presentaciones. Ante este panorama, el exjugador buscará sacar adelante al conjunto rosarino, que en seis fechas de la Liga Profesional se ubica en el fondo de la tabla.

“Yo estoy en Central porque saben que me gusta lo complicado. Quiero el clásico, porque no pasa por quién llega mejor o no, son distintos a todos ”, dijo un Carlos Tevez al que se lo advirtió calmado, a pesar de la dureza de sus palabras contra Retegui.

Y continuó: “Creo que haciendo las cosas bien puede salir algo lindo. Si te va bien, la hinchada nos va a elevar. Yo quiero hacer las cosas bien para dejarle algo al club. Estoy convencido de que vamos por el buen camino, aunque los resultados sean negativos. Sé que es un año difícil en Central porque hay elecciones, pero creo que estamos de a poco poniendo la casa en orden ”.

Retegui, cuando fue puesto en funciones por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta Prensa GCBA - GCBA

La palabra de Retegui cuando se corrió del proyecto de Tevez

Trece días atrás, sorprendentemente, Retegui, desmintió los anuncios de la dirigencia de Rosario Central y declaró que no sería parte del flamante cuerpo técnico de Carlos Tevez, pese a que dos días antes había observado junto con el Apache el encuentro del club canalla ante Vélez, en Liniers.

“Es incompatible mi función y trabajar con Carlos (por Tevez)”, señaló entonces el funcionario porteño, después de que el exjugador de Boca fuera presentado en el club rosarino y en donde se mencionó a Retegui como parte de su proyecto. Incluso, el nombre del Chapa había sido confirmado por el vicepresidente Ricardo Carloni.

“Hoy soy Secretario de Deportes de la Ciudad y tengo una responsabilidad enorme y no se trata sobre renunciar o no. Mi responsabilidad es con el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta), con su equipo de trabajo y con mucha gente de la Secretaría de Deportes. Hay muchas familias que dependen de mí y no voy a dejar gente en la calle de la noche a la mañana”, dijo a Radio Metro 95.1.