Carlos Retegui y su desencuentro con Carlos Tevez: “Pensé que era mi amigo, lamento esta situación”

Tres horas después de que Carlos Tevez lo acusara de “desprolijo”, de “faltar a la palabra” y de rematarlo con “el fútbol no es para cagones”, Carlos Retegui le respondió y argumentó las causas por las cuales no acompañó al “Apache” en el cuerpo técnico que asumió en Rosario Central, con dos derrotas en igual cantidad de partidos por la Liga Profesional.

Envuelto en una gorda bufanda tejida con los colores de la bandera argentina, Retegui, entrevistado por TyC Sports, evitó la polémica y los gruesos adjetivos que utilizó Tevez. Solo dejó traslucir cierta decepción: “Pensé que Tevez era mi amigo”. Luego, justificó su decisión en la responsabilidad de continuar en el cargo de la secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Tevez no arrancó bien en Rosario Central: perdió los dos partidos Marcelo Manera

“Lo primero que quiero decir es que a Carlos le deseo de corazón lo mejor en este nuevo emprendimiento. Mi afecto hacia él es incondicional. Le irá bien con su experiencia y sabiduría. Yo hoy tengo un compromiso muy grande con la secretaría de Deportes. Con los clubes de barrio, con la modernización de los polideportivos, con deportistas de alto rendimiento. Desde hace seis meses tenemos el proyecto de transformar el deporte de la ciudad, con un apoyo muy importante a la gestión. Todo esto hace que yo no pueda acompañarlo. Nunca estuvo la posibilidad de que me tomara una licencia. Lo único que tengo para Carlos y su entorno son palabras de agradecimiento. Lo único, no es momento para escuchar de quien yo pensé que era mi amigo las palabras que vertió. Lo respeto, como hice siempre, y lamento esta situación”, expresó el exentrenador de los seleccionados femenino y masculino de hockey sobre césped.

Tevez, durante su debut como entrenador de Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, ante Gimnasia LA NACION/Marcelo Manera

Consultado sobre si entendía la molestia de Tevez, Retegui respondió: “El proyecto futbolístico era para dentro de un año y medio, aproximadamente. El fútbol hizo que de la noche a la mañana llegara esta propuesta. Antes de la de Rosario Central hubo otras. Pero reitero: yo tengo un compromiso muy grande con la secretaría. Para mí, hubiese sido más fácil irme al fútbol: reconocimiento, dinero, fama, estar al lado de Carlos. Terminar en cualquier lugar del mundo porque Carlos abre puertas constantemente. Pero no iba a estar tranquilo si una familia se quedaba sin trabajo por mi salida. Esa es la realidad. Cuando un funcionario llega a un lugar conforma un equipo de trabajo. Hubo muchas noches que no dormí por todo esto, Carlos lo sabe. Puedo entender su enojo y las descalificaciones, pero yo estoy tranquilo. Si él cree que me equivoqué y lo desilusioné, le pido perdón. Los que me conocen y mis amigos saben cómo actúo y soy. Siempre voy a querer lo mejor para Carlos y su familia, le estoy agradecido, porque a mí me enseñaron que los vínculos no se hacen de la noche a la mañana”.

Retegui, ente Larreta y Lousteau, en la función que cumple desde enero

Respecto de la dura sentencia (”el fútbol no es para cagones”) con que Tevez lo aludió, Retegui hizo su descargo: “Entiendo el contexto en el que lo dijo Carlos. Miedo es que a mi papá o a mi mamá, que ya están grandes, les pase algo con la salud. No le tengo miedo a ningún oficio relacionado con el deporte, en el que estoy desde hace muchos años”. ¿Se disolvió una amistad a partir de este desencuentro? “Los amigos se ven en los momentos difíciles. Mi teléfono suena siempre cuando paso un mal momento. El tiempo lo dirá y pondrá las cosas en su lugar. Reitero que mi afecto, cariño y amor por él y su familia, no van a cambiar”.