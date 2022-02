“El Chavo” Fucks se cruzó con Damián Manusovich: “No sos periodista y te hace falta un diccionario”

Este jueves, los columnistas de F90 (ESPN) Diego “El Chavo” Fucks y Damián Manusovich se trenzaron en una fuerte discusión que tuvo como disparador las valoraciones de cada uno de ellos sobre el futbolista Sebastián Villa. En particular, al “Chavo” le molestó que el “Ruso” dijera que su compañero “denostaba” al jugador colombiano, a partir de lo cual reaccionó con su habitual estilo polémico.

“Vos lo denostabas porque definía mal”, le enrostró Manusovich a Fucks en relación a sus dichos sobre las características deportivas de Villa, quien el miércoles anotó los dos goles en el triunfo de su equipo ante Aldosivi. Luego, Federico Bulos tomó la palabra y opinó que el delantero es mejor futbolista que Cristian Pavón. En tanto, Marcelo Sottile consideró que el colombiano evolucionó como jugador.

Al tomar nuevamente la palabra, Fucks decidió utilizar su tiempo para responderle al exjugador, y lo hizo con dureza: “Para Manusovich, que no es periodista, cree que hacer una crítica sobre un futbolista es denostarlo. Te voy a contar algo más que por ahí no sabés porque no sos periodista, que es que (Gustavo) Alfaro en una máquina de inteligencia artificial le dijo a Villa que era tan veloz como Mbappé. Pero también le dijo que tomaba malas decisiones. ¿Esto a vos te parece que es denostar a un futbolista? Usá bien las palabras, porque si no, no podemos tener un mínimo debate. Si no, hablá vos solo, decí lo que quieras y yo debato con tipos que debatan bien”.

A su turno, Manusovich argumentó por qué pensaba que estaban injuriando a Villa: “El peso específico de tus ideas sobre Villa era levantar sus debilidades y achicar sus virtudes para denostarlo como jugador. ¿Está mal lo que te dije? ¿Tengo que ir a la RAE para saber si lo que dije está bien o mal?”, agregó con ironía.

El tenso cruce entre Chavo Fucks y Damián Manusovich

Fucks le respondió que lo que dijo “está mal” porque lo hace “en estado de emoción violenta” por la buena actuación de Villa ante Aldosivi. “¿Para poder hablar tengo que ser periodista?”, le consulto con sarcasmo Manusovich al “Chavo”. “Sí, tenés que ser periodista. Por lo menos, deberías manejar más o menos las palabras y el significado. Un diccionario te vendría bien”.

Ofendido, el exjugador de San Lorenzo decidió bajar la tensión del debate aunque sostuvo que no se había equivocado en la utilización de los términos con respecto a Villa: “Yo no necesito denostarte para respetarte. Puedo no estar de acuerdo con tu idea. No creo que use mal las palabras”. Con gesto adusto, Fucks le respondió: “Usás mal las palabras”.