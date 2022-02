“No te salió, perdiste”: Mariano Closs fulminó a un columnista por su opinión sobre los juveniles de Boca

Tras un “furor” por los juveniles de Boca, rápidamente los hechos demostraron que no era la idea de la dirigencia ni del técnico que fueran titulares todos los partidos. Después de todo, es lo que sucede en la mayoría de los equipos: los futbolistas más jóvenes se van insertando en equipos que ya están armados, algo que en el conjunto xeneize aún no sucede. Sin embargo, algunos hinchas siguen reclamando por más minutos en cancha “para los pibes”. La misma tesitura tiene Augusto Cesar, periodista de F12, quien puso en cuestión la llegada de Rodrigo Aliendro y Óscar Romero porque considera que pueden “tapar” a los juveniles. Del otro lado, el conductor del programa, Mariano Closs, siempre fue más proclive a pensar que tienen que jugar los mejores, independientemente de si son chicos o no. Este miércoles, el animador dio por finalizada la discusión y sentenció la “derrota” de su rival dialéctico.

El propio Cesar fue el encargado de informar que Aliendro arregló de palabra su llegada a Boca a partir de junio. Luego, dio lugar a su opinión sobre el tema y le reclamo a la CD por la presunta promesa incumplida sobre la inclusión de los juveniles en el primer equipo: “Con la llegada de Óscar, ¿no se está llenando un poquito de jugadores el equipo? El proyecto que dijeron de los chicos, ¿dónde está?”. Martín Costa, columnista del programa, respondió: “¿Podemos terminar con la historia de los chicos y los grandes, y que empiecen a armar un equipo?”.

Luego, intervino Closs, que fue terminante con Cesar, a quien acusó de hacer campaña para que jueguen los canteranos: “La jugada de los chicos no te salió, ya está. De verdad. (...) Perdiste. La pulseada de los chicos la perdiste lamentablemente (...) Parece que competís internamente para que ponga a los chicos con los grandes. No hagan una competencia. Jugará el mejor, el que más sirve, el más capacitado”.

Por su parte, Augusto se remitió al último partido de Boca ante Colón para fundamentar su postura: “El otro día con los grandes no fue un gran equipo precisamente, y jugaron todos los que quieren ustedes. Tienen que jugar los que juegan bien, no con el apellido. ¿(Juan) Ramirez no sirve mas? ¿(Agustín) Almendra? ¿Sacamos a (Eduardo) Salvio del equipo?”.

Por otro lado, Closs se animó a armar un posible mediocampo de Boca con la llegada de los refuerzos: “Aliendro, ‘Pulpo’ González, Pol (Fernández), Óscar (Romero)”. Por último, sentenció: “Boca tiene que tener un cinco de categoría. No digo que (Jorman) Campuzano no lo sea, pero le falta más presencia”.