“Siempre querés hablar vos”: el tenso ida y vuelta entre el Chavo Fucks y Leo Gabes

En el regreso a la actividad oficial, Boca Juniors jugó de local ante Colón de Santa Fe en La Bombonera. Al margen del resultado (1 a 1), que tampoco dejó conforme a los hinchas, el campo de juego se vio muy deteriorado. En efecto, el club está trabajando para mejorar el drenaje que demostró ser deficiente en más de una ocasión. La gota que colmó el vaso fue el partido ante Newell’s en noviembre de 2021. Sin embargo, el trabajo de reparación de la cancha lleva tiempo. No obstante, la institución de La Ribera decidió no trasladar la localía, y dejó expuesta la obra “a medio hacer” con los riesgos que eso puede traer en la salud de los futbolistas. Este lunes, los periodistas de ESPN, en el pase entre F12 y F90, debatieron al respecto, y el intercambio derivó en un tenso cruce entre dos periodistas.

Luego de las críticas de la mayoría de los cronistas, Leo Gabes aportó un matiz a la discusión. “Yo entiendo toda esta situación. Creo que es un partido. Boca lo irá solucionando, Estudiantes también. Me parece que tampoco es para tanto”. Por lo bajo, Marcelo Sottile acotó: “Porque no se lastimó nadie”.

Gabes siguió con su exposición: “Sí creo que durante 20 años se jugó al fútbol en canchas que estaban peores que las de Boca, y había tipos que la agarraban (NdeR: la pelota) de cualquier lado y la ponían en el ángulo”. Habitual contestador, Diego Fucks le replicó a Leo: “Estamos en 2022. Si defendemos la cancha de Boca, estamos en el horno. Nosotros exigimos para arriba, no para abajo”.

Enojado, el relator le dijo a Fucks: “No, perdón, Chavo, ¿quién está defendiendo?”. Luego, el comentarista deportivo añadió: “Exijámosles a todos. La cancha de Estudiantes no estaba bien, la de Huracán no estaba bien, la de Arsenal no estaba bien, y la de Boca tampoco”.

Los arreglos en la cancha de Boca comenzaron en diciembre de 2021; todavía no está lista Leandro Aguilera

Firme en su posición, Leo le pidió a Diego que mire el caso desde otro punto de vista: “¿Por qué no nos ponemos contentos en todo caso?”. Con ironía, Fucks retrucó: “No se rompió Pol Fernández. Contentísimo estoy por eso”. Ofuscado, Gabes estalló contra su colega: “Si no me dejas hablar, no se puede, Chavo. Siempre querés hablar vos, seguí”.

“Autorizado” por Fucks a seguir con su alocución, Gabes concluyó con una concesión a su interlocutor: “Mirá el vaso medio lleno. El 90% de las canchas están en buenas condiciones. El futbol argentino fue un desastre durante 50 años. Todas mejoraron, todas están bien, y todos los campos en los que ahora hay problemas, que coincido, fue un desastre ver la cancha de Boca ayer, es para mejorar, no es para empeorar”.