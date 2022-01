El lunes por la noche, un pase que parecía cerrado para un lado del mostrador, terminó cayendo para el otro. ¿De quién estamos hablando? Se trata de Elías Gómez, marcador de punta de Argentinos Juniors, que tenía cerrado (de palabra) su pase a Independiente... hasta que lo llamaron Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo, de River, para hacerlo cambiar de parecer. El final de esta historia indica que el defensor jugará en el conjunto millonario. La decisión del futbolista no estuvo exenta de polémica, y fue objeto de discusión en el programa F90 (ESPN), donde Sebastián Vignolo y “Chavo” Fucks intercambiaron sus diferentes puntos de vista sobre el tema.

En el pase con F12, Vignolo les preguntó a sus colegas qué harían en el lugar del excapitán del “Bicho”. “Si sos Elías Gómez, ¿a dónde vas: a River o a Independiente?”, dijo el animador, quien sugirió que el presente de la institución de Núñez es mucho más seductor que el del “Rojo”. A la consulta del “Pollo” respondió Diego “Chavo” Fucks: “No me parece tan claro”. Acto seguido, el animador le recriminó: “ Sí, vos estás enojado ”.

Luego, el comentarista deportivo se explayó en su opinión y aportó algunos matices, e incluso, se refirió al presente de la industria del fútbol. “Si yo fuera Elías Gómez, también elijo River. Saquemos al jugador del medio. Estamos en un mundo de jugadores y representantes ricos y clubes pobres”, dijo Fucks, algo con lo que Vignolo se mostró en desacuerdo. “No todos. Hay algunos que no están pobres”, le retrucó el relator y puso un ejemplo: “Boca no está pobre”.

El fuerte intercambio entre Sebastián Vignolo y “Chavo” Fucks: “Estás enojado”

Fucks le concedió que la economía de Boca no es deficitaria, pero marcó diferencias entre cómo administra ahora su dinero con cómo lo hacía antes, y después, puntualizó en el caso de River: “Boca no está pobre, pero cuida el mango. Antes, no lo cuidaba. El país no ayuda y los clubes hacen lo que pueden... porque River tampoco es millonario, le quedó el apodo. Tuvo deudas, tiene deudas, necesita a Julián Álvarez. No es un buen pagador”. A su vez, Vignolo le retrucó: “River tiene un fabricante de jugadores ahí”, en referencia al entrenador Marcelo Gallardo.