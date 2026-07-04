El chichón de Lionel Messi: así le quedó la frente tras el golpe contra una rodilla del rival

Lionel Messi apareció con un chichón en la frente tras el sufrido triunfo 3-2 ante Cabo Verde para avanzar a los octavos del Mundial 2026. En una de las últimas jugadas antes de que iniciara el tiempo extra, el capitán cayó al piso por una falta y golpeó su cabeza contra la rodilla de un rival. El resultado fue un duro golpe sobre la frente que por suerte no pasó a mayores.

El golpe de Messi que terminó en un moretón para el capitán

El incidente se dio a los 93 minutos, antes de que el partido se vaya a la prórroga con el resultado 1 a 1. Tras un ataque infructuoso de Argentina, Cabo Verde quiso salir pero el equipo de Scaloni recuperó rápido y allí Messi recibió solo tirado en el sector derecho. Al recibir, el astro argentino amagó al número 14 Deroy Duarte pero el jugador africano le hizo una zancada desde atrás. El golpe en la cabeza se produjo allí ya que al caer Messi impactó contra la rodilla del número 8 João Paulo que iba a ayudar a su compañero.

Messi estuvo unos segundos en el piso por el golpe en la frente contra la rodilla de un rival

El resultado de ese golpe se vio en la conferencia de prensa post partido cuando habló ante las cámaras y se vio que tenía la frente roja e inflamada en el sector derecho.

El golpe de Messi que terminó con el rostro inflamado (Photo by ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Incluso durante el partido se vio al capitán varias veces tocarse la frente en un gesto de dolor. Por suerte para los argentinos, solo parece ser un fuerte golpe. Ahora el rosarino tendrá hasta el martes para recuperarse no solo físicamente después de jugar el alargue sino también de este golpe, que generó preocupación entre los hinchas que vieron su rostro tras el partido.

HAY ALARGUE Y MESSI NO OCULTÓ LA BRONCA: insulto al aire y dolor en la cabeza por el golpe con la rodilla del defensor de Cabo Verde. Atentos a como le quedó...



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En la conferencia de prensa posterior al partido, en el que disputó los 120 minutos a sus 39 años y terminó visiblemente agotado, Lionel Messi analizó la trabajada victoria de la selección argentina. El capitán destacó el esfuerzo colectivo y elogió el planteo del conjunto rival. “No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, señaló La Pulga al referirse al nivel del equipo africano.

Luego explicó que el equipo había logrado “lo más difícil”, abrir el marcador con el que significó su 20° gol en los Mundiales, aunque reconoció que esa ventaja no les dio la tranquilidad esperada. Según analizó, a partir de ese momento la selección se retrasó en el campo y no consiguió “presionar bien”.

El capitán remarcó que el plantel argentino tenía claro que el partido “no iba a ser nada fácil” y concluyó que en esta Copa del Mundo “todos los partidos son difíciles”.