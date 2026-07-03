Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni en conferencia de prensa Captura de Pantalla

MIAMI (enviado especial).- A poco más de 24 horas del partido decisivo ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni dijo que la selección “llega en un buen momento”, aunque advierte que en los mano a mano “el margen se achica” y que el rival que enfrentarán “no va a ser fácil”.

La sala de conferencias del Hard Rock Stadium de Miami, donde mañana desde las 18 hora local (19 de Argentina) la selección buscará sellar su pase a octavos de final, quedó chica y debieron cerrar las puertas ante la gran concurrencia de periodistas. El equipo de Lionel Messi sigue siendo una de las selecciones más convocantes en esta Copa del Mundo.