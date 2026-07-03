Argentina vs. Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 19 horas en el Miami Stadium; todos los detalles del encuentro
Scaloni dice que llegan en un buen momento aunque advierte sobre Cabo Verde: “No va a ser fácil”
MIAMI (enviado especial).- A poco más de 24 horas del partido decisivo ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni dijo que la selección “llega en un buen momento”, aunque advierte que en los mano a mano “el margen se achica” y que el rival que enfrentarán “no va a ser fácil”.
La sala de conferencias del Hard Rock Stadium de Miami, donde mañana desde las 18 hora local (19 de Argentina) la selección buscará sellar su pase a octavos de final, quedó chica y debieron cerrar las puertas ante la gran concurrencia de periodistas. El equipo de Lionel Messi sigue siendo una de las selecciones más convocantes en esta Copa del Mundo.
Multitudinarios banderazos en Miami antes del partido con Cabo Verde: “Somos locales otra vez”
MIAMI (enviado especial).- Fue la semana más argentina en mucho tiempo en esta zona del estado de Florida. Las camisetas celestes y blancas inundaron en estos últimos días playas, shoppings, restaurantes y paseos turísticos en una ciudad acostumbrada al mate y al acento argentino.
Miami se prepara para uno de los partidos más importantes en su sede mundialista. La selección de Messi, que aquí será más local que nunca, buscará este viernes el pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a la sorpresa Cabo Verde.
Como es habitual, en el día previo al partido los hinchas argentinos se concentraron para alentar a la selección en el tradicional banderazo. Esta vez hubo dos convocatorias en horarios diferentes y a unas cuadras una de la otra.
El camino de la selección hasta 16avos
La selección argentina encara su partido de 16avos de final como una de las principales candidatas al título. Ganó los tres partidos en fase de grupo: 3-0 a Argelia en Kansas City, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania en Dallas), lo que le valió terminar con puntaje ideal.
De los ocho goles del seleccionado, seis fueron convertidos por Lionel Messi, quien ya lleva un hat-trick y un doblete en la competición y destaca como uno de los máximos goleadores del certamen. Los otros dos tantos fueron realizados por Giovanni Lo Celso (de tiro libre) y Lautaro Martínez (de penal).
La posible formación de Cabo Verde
Al igual que la selección argentina, aun no se conoció el 11 titular de Cabo Verde para el partido de 16avos de final, en su primera participación mundialista.
Sin embargo, la formación podría ser la siguiente:
- Vozinha.
- Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral.
- Kevin Lenini, Jamiro Montero.
- Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues.
- Livramento.
La posible formación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde
Pese a que Lionel Scaloni aun no confirmó la formación con la que saldrá la selección argentina a enfrentar a Cabo Verde en el Miami Stadium, los 11 futbolistas que pican en punta son:
- Emiliano Martínez.
- Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.
- Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada.
- Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.
La charla de “Chiqui” Tapia en la práctica con Messi y la visita de Andrés Calamaro a la selección
En el último entrenamiento de la selección argentina previo al choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, el plantel recibió la visita de Andrés Calamaro. El cantante estuvo en el entrenamiento del jueves por la tarde que la selección realizó en el viejo estadio del Inter Miami, en Fort Lauderdale.
Hubo fotos con Messi y los jugadores. Y otra señal de apoyo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien volvió a mostrarse en un entrenamiento abierto para la prensa en este Mundial después de varios días. En una mesa, estuvo conversando durante largos minutos a solas con Messi.
La huella que dejó el “superhéroe” Messi en una ciudad que nunca lo olvidará
KANSAS CITY (Enviado especial).- El aluvión ya pasó. Los miles de argentinos que durante varios días coparon bares, restaurantes y avenidas de Kansas City comenzaron a repartirse por distintas ciudades de Estados Unidos. Algunos regresaron a sus casas. Otros siguieron viaje rumbo a Dallas, donde la selección jugará su próximo partido ante Austria, o hacia Miami, el destino elegido por muchos para disfrutar de unos días de playa entre un encuentro y otro. La ciudad recuperó lentamente su ritmo habitual. Bajo un calor sofocante que parece derretir el asfalto, las calles volvieron a lucir desiertas; los locales, semivacíos; el fútbol americano recuperó espacio en las conversaciones y las camisetas celestes y blancas dejaron de dominar el paisaje. Como ocurre en las películas cuando el superhéroe vuelve a casa y cuelga el traje después de salvar al mundo, Kansas City amaneció más tranquila. Pero Messi, el protagonista de la historia, sigue estando en todos lados. Su imagen se apoderó de las portadas de los principales medios, y su rostro también apareció gigante, dibujado sobre una pared.
Cabo Verde se ilusiona antes de enfrentar a la selección, tras los últimos batacazos en el Mundial
MIAMI (enviado especial). -“1% de chance, 99% de fe”. El mural, pintado cerca de la playa de Varzea y detrás del Palacio de Gobierno de Cabo Verde, tiene el rostro de Cesaria Evora besando la copa del mundo. La cantante, fallecida en 2011, era hasta la irrupción de los Tiburones Azules en el Mundial 2026 la figura más representativa del archipiélago ubicado sobre el Atlántico frente a las costas de África. Esa es la frase que por estas horas mejor representa a los caboverdianos, que florece en cada grupo de la diáspora y que genera adhesiones en gran parte del mundo que el viernes hará fuerza por la sorpresa de esta Copa del mundo frente a los campeones y favoritos.
Tras los batacazos de Paraguay frente a Alemania y Marruecos ante Países Bajos, y la pelea que dio Congo hasta el final contra los ingleses, los hinchas de Cabo Verde se ilusionan, aun frente a la enorme diferencia de jerarquía de ambos planteles. En sus once islas se juega un campeonato amateur y la mayoría de sus jugadores están en ligas menores de Europa.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Cabo Verde
El partido entre Argentina y Cabo Verde podrá verse EN VIVO por DSports, Telefe, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 19 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Cabo Verde.
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