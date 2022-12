El chileno Mauricio Pinilla criticó a Emiliano Dibu Martínez: “¿Quién es para burlarse de Mbappé?”

Ni hablemos de que Pinilla se tatuó un tiro en el travesaño con el que CASI elimina a Brasil en 2014 (pasó la Verdeamarela). El Dibu se tatuó la Copa del Mundo.



Antes de hablar de un campeón del mundo, yo me lavaría la boca, pero como no soy chileno, no opino. pic.twitter.com/2nVk1kX9le