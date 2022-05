Dibu Martínez le mandó un fuerte mensaje a Kylian Mbappé y contó el secreto de la “Scaloneta”

En apenas un año, la vida de Emiliano Dibu Martínez dio un giro inesperado y pasó a convertirse en una de las piezas imprescindibles en el armado de la selección argentina de Lionel Scaloni. Su rol en el equipo, su personalidad y su importancia en el arco hacen que su palabra sea de las más autorizadas.

Antes de la Finalissima ante Italia, el arquero de Aston Villa de la Premier League, profundizó sobre el grupo humano que se formó en la Argentina. “Hoy la famosa Scaloneta está cada vez más fuerte. La gente que queda afuera se prende, hay 4 ó 5 siempre alentando o apoyando al equipo. Los del banco entran y hacen diferencias, algo difícil que suceda. Si juega uno o el otro, prácticamente no hay diferencia, eso nos da un plus a nivel Selección. Ayer estuvimos hasta las 11 de la noche jugando al truco con los chicos. Los nuevos que entran se mueren por venir y los que quedan afuera, sé lo que les genera. Antes capaz no se sentía eso”, reconoció.

Emiliano Martinez defendiendo el arco en la victoria frente a Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. (Photo by Raul MARTINEZ / POOL / AFP) RAUL MARTINEZ - POOL

Hace unas horas, la figura de Francia, Kylian Mbappé, lanzó una controvertida frase al decir que “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial”. Y el delantero del PSF siguió: “El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales”. Sus dichos llegaron a los oídos del Dibu Martínez, quien automáticamente se encargó de responderle: “Que vayan a Bolivia, Ecuador, Colombia, vamos a ver qué tan fácil es para ellos”.

El Dibu, visiblemente enojado por la situación, agregó: “Ellos siempre juegan en cancha perfecta, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica”.

Y siguió con la polémica: “Todos los sudamericanos jugamos en Europa y cada vez que venís a la Selección estás dos días entre ida y vuelta, diferentes climas, no podés entrenarte mucho porque estás agotado. Un inglés va a entrenarse con Inglaterra y en media hora está en el predio, descansado, gana días de entrenamiento... El cuerpo técnico sabe que necesitamos descansar porque venimos muertos de los viajes, y eso afecta”, dijo Martínez en diálogo con TyC Sports.

"Los nuevos que entran se mueren por venir y los que quedan afuera, sé lo que les genera. Antes capaz no se sentía eso”, reconoció el arquero sobre el grupo humano que se formó con la selección. Twitter @CONMEBOL

La Finalissima ante Italia, el título que desea el Dibu Martínez

Al ser consultado sobre cómo imagina el duelo frente a Italia, el arquero se mostró optimista: “Todos los chicos juegan en Europa, para nosotros es un partido más. Tenemos que empezar como contra Brasil en el Maracaná, sabiendo que vamos a ganar. Todos hablan del Mundial ahora pero mi cabeza está en Italia, que es un título oficial para la Selección”, señaló.

El Dibu sabe que tiene una personalidad fuerte. Sin embargo, lejos está de definirse como “un loco en el arco”. El arquero reconoce que cada vez que viene a la selección y se pone la camiseta tiene un plus extra para dar. “Soy un pibe muy tranquilo. Solo se me sube la adrenalina en los partidos. Mi mujer siempre me dice ‘¿cómo puede ser que sos una persona y en la cancha otra?’. Le digo que en la cancha hago todo por ganar, imaginate con la Selección. Desde que me pongo la camiseta de entrenamiento, entrás en modo Selección”.

“Soy un pibe muy tranquilo. Solo se me sube la adrenalina en los partidos", confesó el arquero de la selección Argentina. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) / LINDSEY PARNABY - AFP

Y llevó tranquilidad sobre su estado físico de cara a lo que viene. “Estoy perfecto, ya meentreno normal con el grupo. Tenía un dolor en el tendón rotuliano, paré después de la Copa América, fui directo a pretemporada, no pude recuperarme, me agravó el menisco de la otra rodilla. Me voy a tratar con Jorge Batista. No quedás 100%, pero jugué al 50% está temporada, capaz un 75, 80%. Es un dolor que tengo desde los 17 años”, concluyó.