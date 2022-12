Mundial Qatar 2022: el presidente de la Federación Francesa Noel Le Graet le escribió a Chiqui Tapia por las burlas de Dibu Martínez a Mbappé

escuchar

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noel Le Graet, contó que le escribió a Claudio Tapia, máximo dirigente de la AFA, para reclamarle por las burlas de Emiliano “Dibu” Martínez a Kylian Mbappé tras el triunfo de Argentina en la final de la Copa del Mundo. “Le escribí a mi homólogo de la Federación Argentina, estos excesos me parecen anormales, en el contexto de una competencia deportiva, y me cuesta entender. Esto va demasiado lejos. El comportamiento de Mbappé fue ejemplar”, dijo el dirigente galo en una entrevista con Ouest-France. Lo que le molestó fue que el arquero de Aston Villa pidiera un minuto de silencio para el futbolista galo, y usara un muñeco con la imagen del parisino durante los festejos en Buenos Aires.

En esa misma entrevista, el máximo responsable del fútbol francés se refirió a la continuidad de Didier Deschamps al frente del seleccionado galo. El DT subcampeón del mundo en Qatar finaliza su contrato y debe decidir si quiere continuar o si le allana el camino a Zinedine Zidane, el gran candidato a hacerse cargo del equipo nacional. Le Graet adelantó que Deschamps “ha trabajado bien” y que “tiene prioridad” para renovar.

Didier Deschamps, entrenador francés, pasa por al lado de la Copa del Mundo tras perder la final con Argentina por penales; el DT renovaría su contrato y seguiría hasta 2026 Thanassis Stavrakis - AP

“No pensé en el hecho de que Didier podría irse. Algunos periodistas quieren que eso cambie, pero este tipo de cosas no me influyen en absoluto. Didier hizo bien su trabajo, tiene prioridad y creo que estaremos de acuerdo (en seguir)”, dijo el máximo directivo del fútbol francés. Le Graet adelantó el tono de la conversación, que se repite desde hace años después de cada gran torneo: “Si no quiere quedarse, será muy breve. Si quiere quedarse, habrá discusiones algo más largas. Si podemos, terminaremos esto antes de fin de año, si es posible”, anticipó Le Graet.

El dirigente aprovechó para elogiar al entrenador, que se mantiene en el cargo desde hace una década: “Didier (Deschamps) ya ha hecho evolucionar mucho a este grupo. Solo quedaban nueve jugadores de 2018 en Qatar. Este equipo francés seguirá creciendo para 2024, y creo que lo que acaban de hacer ha sido notable. Los franceses también han mostrado un gran apego a ‘Les Blues’”, detalló Le Graet.

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, aplaude al lado del presidente francés, Emmanuel Macron, durante la semifinal de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

El diario L’Equipe adelantó que en esas conversaciones en Guingamp, Deschamps podría solicitarle a su jefe un contrato de larga duración, y permanecer en el cargo más allá de la Eurocopa 2024, que se realizará a mediados de ese año en Alemania. Así, quizás pida continuidad hasta el Mundial 2026, a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. Le Graet se tomó esa especulación con humor: “¿Y por qué no hasta 2030?”. Sobre la sombra de Zidane, el presidente de la FFF tiró la pelota afuera y no se hizo cargo de los rumores: “Todavía no he pensado en el hecho de que Didier pueda irse (...) Didier ha hecho un buen trabajo, tiene la prioridad, y creo que nos pondremos de acuerdo”.

Otro medio francés, RMC Sport, había adelantado que Deschamps planeaba dejar el puesto al final de la Copa del Mundo, y el máximo candidato a reemplazarlo era Zidane. Sin embargo, en el último tiempo el entrenador de Les Bleus cambió de parecer: ahora podría aceptar la renovación si se prolonga hasta el Mundial de 2026.

Polonia no renueva a su entrenador

La Asociación Polaca de Fútbol anunció este jueves que no renovará el contrato de su entrenador, Czeslaw Michniewicz, tras la eliminación del equipo capitaneado por Robert Lewandowski en los octavos de final de Qatar 2022. “Tras un análisis exhaustivo de toda la información, la asociación decidió no prorrogar el contrato de Michniewicz, que expira a finales de año”, dijo la entidad rectora del fútbol polaco en un comunicado. Michniewicz, ex DT de Legia de Varsovia y del seleccionado Sub 20, llevaba once meses al frente del seleccionado de mayores.

Polonia no renovará el contrato de su entrenador en Qatar 2022, Czeslaw Michniewicz, que se vence a fin de mes

“Como sabemos, el entrenador se hizo cargo del equipo en un momento difícil”, recordó Cezary Kulesza, presidente de la asociación polaca, citado en un cable de la agencia Reuters. Aquello ocurrió a principios de año, cuando la entidad le rescindió el contrato al portugués Paulo Sousa y confió en Michniewicz. “A pesar de estas circunstancias, consiguió la clasificación para el Mundial, y también mantuvo (al equipo) en la elite de la Nations League. Además, condujo a la selección a la primera fase eliminatoria de la Copa Mundial en 36 años. Por ello, Michniewicz merece nuestro agradecimiento”, agregó Kulesza. Polonia debutó en Qatar 2022 con un empate sin goles ante México, luego batió a Arabia Saudita por 2-0 y cayó por ese mismo marcador ante Argentina. Se clasificó a octavos de final por diferencia de goles y en esa instancia perdió con Francia por 3 a 1.

(Con información de las agencias Reuters, DPA y AFP).

