El comentario de Damián Manusovich sobre la selección argentina que provocó que el Chavo Fucks amagara con dejar el estudio

El columnista de F90 (ESPN), Damián Manusovich, ponderó este jueves el desempeñó de la selección argentina en la Finalissima, y espetó una frase que generó polémica entre sus compañeros, y una insólita reacción del conductor El Chavo Fucks, quien amagó con irse del estudio. “Vos no ganás brutalmente si no sos un equipo extraordinario, y no creo exagerar diciendo que lo de ayer, y ayúdenme, porque ustedes son periodistas con mucho bagaje: no recuerdo un partido así de la selección argentina. No lo recuerdo. Díganmelo”, lanzó el exjugador de San Lorenzo.

Sorprendido, el periodista Federico Bulos le repreguntó a “Manu” si se refería a toda la historia del equipo “Albiceleste”, a lo que el exdefensor respondió positivamente. Por su parte, Fucks simuló que se iba del programa, saludó a la cámara, e irónicamente, dijo: “Chau”. Inmediatamente, volvió a su posición para nombrarle a su compañero actuaciones de la Selección semejantes o mejores a la Finalissima. Entre ellos, el comentarista deportivo citó el triunfo del combinado nacional en la final de México 86′ y la victoria contra Inglaterra en el mismo Mundial.

Seguro de su posición, Manusovich le retrucó al Chavo si acaso pensaba que la Argentina había jugado como ayer. “¿Lo aplastó?”, le preguntó. Con mesura, e incrédulo, el conductor puso en consideración “la categoría del rival” y “el torneo que estás jugando”. “Ahí estás argumentando otra cosa”, replicó el exfutbolista.

Luego, el conductor radial le recriminó a su colega que se parecía a un “pibito que me dijo que Lautaro Martínez es el mejor delantero en la historia de la selección”. “Vos sos un tipo grande”, diferenció. Manusovich volvió a decir que no se refería a la “calidad” del partido, si no al trabajo hecho por el equipo “Albiceleste”.

Acto seguido, Daniel Arcucci citó la final del Maracaná en la Copa América 2021. En esa línea, Fucks reforzó: “A veces ganas no aplastando al rival, si no estratégicamente superándolo o remontando un partido. En la final del 86′, a la Argentina le habían levantado un 0-2, y así y todo, remontó y terminó ganando la final. No hace falta humillar al rival para jugar mejor u obtener un triunfo épico”.

Allí, el exlateral izquierdo levantó el tono y le hizo una picante consulta al conductor radial. “¿Te estás escuchando? Lo digo con cariño. ¿Te escuchás lo que estás diciendo?”, a lo que Fucks retrucó: “Yo también te lo digo con cariño”. Después, Manusovich argumentó que si “humillas” a un rival, “es porque jugas mucho mejor”.

“La selección de (César Luis) Menotti en la gira por Europa posterior al Mundial 78′, jugó tres o cuatro partidos como los de ayer. Me pones en una situación en la que parece que yo le estoy bajando el precio, y en realidad vos estás exagerando a niveles estratosféricos”, dijo el Chavo.

Por su parte, el columnista comparó el partido de ayer con el 7 a 1 de Alemania contra Brasil en el Mundial 2014′. “Lo borró de la cancha. Para mí, está a la altura. La superioridad de Argentina de ayer en el segundo tiempo, fue un baile, aplastante. No recuerdo una victoria así”, reforzó.